Zwei Mandate, doppelter Urlaub: Spott im Landtag über Abgeordnete

Ulrike Müller, Allgäuer Abgeordnete und Vorsitzende des Ausschusses für Bundes- und Europaangelegenheiten, hat sich während der Sitzungswochen in den Urlaub abgemeldet. Im Landtag machen Spötteleien die Runde.

Frage: Warum eigentlich heißen die Freien Wähler Freie Wähler? Antwort: Weil ihre Abgeordneten ihren Urlaub frei wählen! Derartige Spötteleien machen im Landtag die Runde, seit bekannt wurde, dass die Allgäuer Abgeordnete und Vorsitzende des Ausschusses für Bundes- und Europaangelegenheiten, Ulrike Müller (Freie Wähler), sich während der Sitzungswochen in den Urlaub abgemeldet hat.

Das ist an sich schon ungewöhnlich. Normalerweise nutzen Abgeordnete für private Reisen die Landtagsferien, die mit den Schulferien nahezu identisch sind. Mehrere sitzungsfreie Wochen im Jahr stünden dafür rein theoretisch auch noch zur Verfügung. Doch kaum jemand unter den Abgeordneten schöpft diese Möglichkeiten in der Praxis aus. Die Volksvertreterinnen und Volksvertreter in Bayern sind in der Summe weitaus fleißiger, als böse Zungen behaupten – auch an Abenden und Wochenenden und zumeist auch im größten Teil der Ferien.

Müller ist quasi eine Doppel-Abgeordnete

Frau Müller allerdings ist noch in anderer Hinsicht ein Sonderfall. Sie ist nicht nur in den Landtag gewählt worden, sondern immer noch Mitglied des Europaparlaments – also quasi eine Doppel-Abgeordnete, die doppelt Urlaub macht. Ihre Vakanz rechtfertigt sie mit einer besonderen Situation: Ihr Mann habe ihr die in Rede stehende Fernreise schon vor eineinhalb Jahren geschenkt und zwar in der Annahme, dass das EU-Parlament im März nicht mehr tagt, und ohne zu wissen, dass sie erneut für den Landtag nominiert würde.

Na, dann ist ja alles klar.

