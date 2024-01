Karten und Grafiken

Immer mehr Menschen in Bayern infizieren sich mit Geschlechtskrankheiten

Plus Die Zahl der HIV- und Syphilis-Infektionen schießt in die Höhe – besonders in Bayern. Wo im Freistaat die Zahl besonders hoch ist und was sich dagegen unternehmen lässt.

Von Jonathan Lindenmaier

Geschlechtskrankheiten verbreiten sich in Bayern deutlich stärker als noch vor einigen Jahren. Das zeigt die Zahl der Diagnosen von Syphilis und HIV. Wurden 2022 noch 510 Fälle von HIV in Bayern gemeldet, waren es 2023 laut Robert-Koch-Institut schon 608. Zu Beginn der 2000er-Jahre war dieser Wert noch halb so hoch.

Ähnlich verhält es sich mit den Diagnosen von Syphilis. Zwar gingen die Zahlen während der Corona-Lockdowns zurück, weniger Kontakte hieß auch weniger Möglichkeiten, die Viren zu übertragen. In den Folgejahren stiegen die Fälle aber umso stärker an. Im vergangenen Jahr wurden laut RKI 1229 Fälle von Syphilis in Bayern diagnostiziert. Ein Anstieg von gut 20 Prozent gegenüber der Vor-Corona-Zeit und ein Vielfaches mehr als zu Beginn der 2000er-Jahre. Damals bewegte sich der Wert meist im Bereich von 500 bis 600 diagnostizierten Fällen.

