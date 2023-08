Die Preise auf dem Oktoberfest sind unverschämt

Sehr geehrte Frau Sartor,



für einen Außenstehenden mögen die aufgerufenen Preise vielleicht unverschämt aussehen, aber wer die Branche kennt, der weiß auch, warum das Bier oder auch das Wasser diesen Preis hat. Denn Sie sollten nicht die Preise im Getränkemarkt oder Supermarkt als Maßstab nehmen, denn diese Betriebe lassen sich nicht mit einer Großgastronomie vergleichen. Ich versuche mal, Ihnen das Ganze etwas näher zu bringen.



Fangen wir also damit an, dass auf dem Oktoberfest Bierzelte stehen. Diese Zelte haben schon mal ganz andere Dimensionen als beispielweise die Bierzelte auf dem Plärrer. Diese Zelte kommen in der Regel auch nur maximal zweimal im Jahr in den Einsatz. Warum? Weil die Aufbauzeit sehr lange dauert, auf der Wiesn werden schon seit Mitte Juni die Festzelte aufgebaut. Hierfür werden auch Fachkräfte benötigt, welche ja auch bezahlt werden müssen. Ebenso wird teueres technisches Gerät für den Aufbau benötigt, auch diese Kosten müssen berücksichtigt werden. Aber auch die Stadt München verlangt von den Festwirten ab dem Beginn des Aufbaus Platzgeld, und da geht es um sechsstellige Beträge! Für den Transport der Zelte müssen eine Menge Anhänger vorgehalten werden, auf denen das Zeltmaterial zwischen den Festen gelagert wird. Auch werden für die Anhänger einige Zugmaschinen zum Transport der Hänger auf den Festplatz benötigt. Allein die Lagerungs-, Auf- und Abbaukosten belaufen sich bei einem großen Zelt auf 1,5 bis zwei Millionen Euro.



Es fallen zwar nicht jährlich die Kosten für eine Neuanschaffung der Fahrzeuge an, aber diese müssen einsatzbereit gehalten werden und verursachen natürlich auch Kosten für Steuern und Versicherungen. Ebenso benötigt man entsprechende Hallen, wo die Fahrzeuge abgestellt werden können. Die kosten auch entweder Miete oder haben Kosten beim Bau durch den Festwirt verursacht. Sie können es sich also ausrechnen, welche finanziellen Belastungen ein Festwirt stemmen muss, bevor er auch nur einen Cent Umsatz gemacht hat.



Wenn dann das Zelt steht, die Einrichtungen installiert sind, dann kommen die weiteren Kosten ins Spiel. Denn die Besucher erwarten in jedem Zelt eine Musikkapelle. Machen Sie sich einfach mal kundig, was solche Kapellen verlangen, auch hier kommen Beträge zwischen 200.000 Euro und 250.000 Euro zusammen. Auch die Security ist ein Teil der Preiskalkulation, die geht gewaltig ins Geld und kostet mehr als 300 000 Euro pro Wiesn. Speisen wollen ja auch gekocht und serviert werden, ergo dürfen Sie auch hier nochmal mit entsprechenden Personalkosten rechnen.



Tja, und Speisen und Getränke bekommt der Festwirt auch nicht geschenkt, die muss er wie jeder andere auch kaufen. Die Brauerei hat Verträge mit dem Wirt, der muss auch die anderen Getränke über die Brauerei beziehen, oft zu höheren Kosten als diese in den Supermärkten angeboten werden. Auch das Bier kommt nicht zu Sonderkonditionen, dafür darf er aber die freie Bewirtung, die Brauereien für Mitarbeiter und gute Geschäftspartner mittels Hendl- und Getränkemarken ausgeben, übernehmen. Er bekommt zwar den Einkaufspreis erstattet, aber der Service geht auf seine Kosten.



Last but not least: Es soll auf der Wiesn schon vorgekommen sein, dass etwas zu Bruch ging, mitunter auch Bierkrüge. Die wollen ja auch ersetzt werden. All diese Kosten muss man aber in seiner Preiskalkulation berücksichtigen, Frau Sartor. Ich schrieb weiter oben ja vom Platzgeld, das aber ist seit einigen Jahren in München aber auch umsatzabhängig. Mit anderen Worten: Je mehr Umsatz ein Wirt macht, umso höher ist seine Platzmiete. Aber letztendlich will ein Wirt ja auch noch einen Lohn für die ganze Arbeit haben, ergo muss er auch den in der Preiskalkulation berücksichtigen.



Halten Sie also die Preise immer noch für unverschämt? Sie dürfen sicher sein, dass der Wirt keine Millionen auf der Wiesn verdient, aber eine Menge Verantwortung zu tragen hat. Das hat er übrigens auch mit jedem Gastwirt gemein, denn auch die verlangen nicht aus Jux und Dollerei höhere Preise als im Supermarkt. Gastronomen haben auch Abnahmeverpflichtungen gegenüber den Brauereien, warum also sollten die eine Karaffe Wasser gratis hinstellen? Zum Schluß: Niemand ist gezwungen, auf das Oktoberfest oder in eine Gastronomie zu gehen. Aber man sollte auch den Wirten zugestehen, dass sie kostendeckende Preise verlangen.

