Synodaler Rat: Rom hat entschieden, basta!

Synodaler Weg Der Reformprozess zwischen Deutscher Bischofskonferenz und Zentralkomitee der deutschen Katholiken (ZdK) startete im Dezember 2019; mit der fünften Synodalversammlung in Frankfurt am Main Anfang März 2023 wird er abgeschlossen. Er sollte die Antwort auf die im Herbst 2018 vorgestellte „MHG-Studie“ sein, für die sich ein unabhängiges Forscherteam mit Risikofaktoren befasste, die in der katholischen Kirche Missbrauch begünstigen können. So wurde über Gewaltenteilung, Sexualmoral, Zölibat und die Rolle der Frau diskutiert. Der Synodale Weg ist heftig umstritten: Katholisch-konservative Kirchenvertreter und -mitglieder fürchten, er führe zu einer Verwässerung von Lehre und Tradition und in die Kirchenspaltung. Seine Befürworter sind überzeugt, dass nur Reformen das Überleben der Kirche sichern.