Kliniken

vor 51 Min.

Pflegebonus macht Ärger: Gibt es Pfleger erster und zweiter Klasse?

Plus Der neue Pflegebonus sollte eine Wertschätzung für das Personal sein. Doch an der Zahlung gibt es massive Kritik: Längst nicht alle profitieren davon.

Von Stephanie Sartor Artikel anhören Shape

Sarah Ruile ist sauer. Und wütend. Und – wahrscheinlich ist das das markanteste Gefühl – maßlos enttäuscht. "Jeder von uns hat in den vergangenen drei Jahren über 100 Prozent gegeben. Und trotzdem gehen wir jetzt leer aus“, sagt Ruile, Bereichsleiterin der Notaufnahme an der Uniklinik Augsburg. Das, worüber sie sich so ärgert, ist die Verteilung des Pflegebonus. Denn davon profitieren längst nicht alle Pflegekräfte. Das Nachsehen haben etwa diejenigen, die wie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Sarah Ruile in einer Notaufnahme arbeiten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen