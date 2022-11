Augsburg

vor 47 Min.

Freude beim Chef, Staunen bei den Nachbarn: Die Reaktionen auf den Uniklinik-Neubau

Das Uniklinikum "sitzt" in einem Bau, der 40 Jahre alt ist. Jetzt strebt Wissenschaftsminister Markus Blume einen Neubau an.

Plus Das 40 Jahre alte Großkrankenhaus soll nun doch nicht saniert, sondern neu gebaut werden. Den Neusässern könnte der Bau näherrücken, weshalb man verhandeln will.

Von Nicole Prestle, Jana Tallevi

Für viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Uniklinikums dürfte es ein nachträgliches Geburtstagsgeschenk sein: Just im Jahr, in dem das Augsburger Großkrankenhaus sein 40-jähriges Bestehen feiern konnte, hat Bayerns Wissenschaftsminister Markus Blume (CSU) sich für einen Neubau des Gebäudes ausgesprochen. Die Zustimmung des Kabinetts vorausgesetzt, wäre damit die bislang geplante Sanierung bei laufendem Betrieb vom Tisch. Prof. Klaus Markstaller, der ab 1. Januar neuer Ärztlicher Direktor des staatlichen Krankenhauses ist, sieht diese Entwicklung positiv: "Überall wird aktuell über eine optimale Infrastruktur der Kliniken gesprochen. Es freut mich, dass in Bayern auch gehandelt wird."

