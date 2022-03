Krieg in der Ukraine

Fünf Menschen, die Krieg erlebt haben: "Was gerade passiert, kann einem nicht egal sein"

Plus Die Lage in der Ukraine ist erschreckend – besonders für jene, die schon Krieg erlebt haben. Menschen aus der Region erzählen hier von ihren persönlichen Erinnerungen – und sagen, wie sie mit den Bildern umgehen.

Von Anika Zidar

Mit dem Krieg in der Ukraine ist der Frieden in Europa vorbei. Panzer-Konvois bewegen sich auf Städte zu, Zivilisten bauen Barrikaden zur Verteidigung und Soldaten positionieren sich in den Schützengräben. Die aktuellen Bilder lassen kaum jemanden kalt. Selten hat sich Krieg so nah angefühlt. Und doch machen sie manche Menschen in unserer Gesellschaft noch betroffener. Jene, die an einem Krieg schon unmittelbar beteiligt waren. Wir haben für diesen Text Menschen aus der Region gebeten, uns von ihren ganz persönlichen Erlebnissen und Erinnerungen zu erzählen. Hier lesen Sie die Protokolle im Wortlaut.

