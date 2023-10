Landtagswahl

26.10.2023

Minister mit 34: Der Meitinger Fabian Mehring ist am Ziel

Plus Die Freien Wähler setzen in München auf zwei neue Minister. Der Schwabe Fabian Mehring übernimmt das Digitalressort und Anna Stolz das wichtige Thema Schule.

Von Christoph Frey

An Selbstbewusstsein hat es ihm noch nie gefehlt, und so war für Fabian Mehring schon am Nachmittag klar: „Ich bin heute vermutlich der glücklichste Politiker in ganz Bayern.“ Minister mit 34 Jahren – der Freie-Wähler-Politiker aus dem Meitinger Ortsteil Waltershofen nördlich von Augsburg hat eine Blitzkarriere hinter sich und jetzt so einiges vor.

Als neuer bayerischer Digitalminister habe er „einen Rucksack voller Ideen“, sagte Mehring unserer Redaktion. Bevor er diese äußere, wolle er aber seine Wahl durch den Landtag abwarten und Gespräche im Ministerium führen. Von seiner neuen Aufgabe habe erst am frühen Donnerstagmorgen von Hubert Aiwanger persönlich erfahren und sei völlig überrascht gewesen. „Ich hätte eher mit einem Staatssekretärsposten gerechnet.“

