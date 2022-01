2G-Plus in der Gastronomie, verkürzte Quarantäne: Das haben Bund und Länder beschlossen

Wunderbar. Keiner kann es mehr erklären, aber der MP von NRW will vor allen Klarheit.

Was für ein Witz? Wofür braucht es noch XG, wenn dann doch getesteten werden muss? Da geht doch auch 0G.

Warum kein + in der WWK-Arena oder dem CFS?

Wieso diese obskure Impfquote von 56% beim Boostern. Wieso im Kino kein +? Dort sitzt man doch genau wie im Restaurant “stundenlang” (O-Ton Lauterbach) mit vielen Anderen und atmet vor sich hin? Wie kommt Lauterbach dazu, mit der Gastronomie einen ganzen Gewerbezweig für “problematisch” zu erklären? Hat der keine Ahnung, wie schnell sich so eine Wortwahl aus dem Munde eines Bundesministers zu einem Fallbeil für die meist kleinen Betriebe entwickelt.



Und dann die Quarantäne-Dauer. Krankenschwestern sind eher wieder Nicht-infektiös als Finanzbeamte.



Alle die, die noch Vertrauen in das haben, was zu dem Thema von politisch Verantwortlichen beschlossen wird, müssen sich doch spätestens jetzt voll Grausen abwenden.





