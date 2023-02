München

18:22 Uhr

Söder fordert nun doch Flüchtlingsgipfel mit Kanzler Scholz

Turnhallen werden für die Unterbringung von Flüchtlingen vorbereitet, auch in Neu-Ulm.

In den Unterkünften in Bayern leben rund 170.000 Geflüchtete – mehr als 2015. Viele Kommunen sind an der Belastungsgrenze. Nun soll sich der Kanzler kümmern.

