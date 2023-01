Günzburg

vor 47 Min.

Flüchtlinge: Günzburgs OB Jauernig warnt vor Unfrieden in Bevölkerung

Es kommen wieder verstärkt Flüchtlinge aus der Ukraine nach Deutschland. Das merken auch in die Kommunen in der Region.

Plus Der Günzburger Oberbürgermeister sagt, Kommunen sind mit der neuen Migrationswelle überfordert. Er fordert, Anreize für den Zuzug nach Deutschland zu begrenzen.

Von Till Hofmann Artikel anhören Shape

"Wir spüren, dass hier etwas in Bewegung kommt", sagt der Günzburger Oberbürgermeister Gerhard Jauernig. Den Satz formuliert er an seinem Besprechungstisch im OB-Büro mit Besorgnis. Jauernig, zugleich auch Vorsitzender des Bayerischen Städtetags in Schwaben, spricht über die "ungebremste Zahl der nach Deutschland kommenden Flüchtlinge". Im Landkreis Günzburg sind es derzeit ungefähr 70, die jede Woche eintreffen, die Mehrzahl davon Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine. Das wären knapp 300 in einer Woche, etwas mehr als 1100 in einem Monat.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

