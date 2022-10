Nachruf

06.10.2022

Barbara Stamm war das soziale Gewissen der CSU

Plus Barbara Stamm ist mit 77 Jahren gestorben. Sie war eine der mächtigsten Politikerinnen in Bayern – und hat nie vergessen, wo sie herkam. Erinnerungen an eine Streiterin für die Schwachen.

Von Michael Czygan

Keine Frage, sie kannte die große Politik. Und sie konnte die große Politik – mit all der Härte und den dazugehörigen Machtspielen. In Erinnerung aber wird Barbara Stamm bleiben mit ihrer Herzlichkeit, ihrer Zugewandtheit zu den einfachen Menschen, mit ihrer Empathie für all jene, die so gerne, aber genauso falsch, oft als die „kleinen Leute“ beschrieben werden. Am Mittwoch ist die ehemalige stellvertretende Ministerpräsidentin und Landtagspräsidentin knapp vier Wochen vor ihrem 78. Geburtstag in ihrer Heimatstadt Würzburg an Krebs gestorben. Die Trauer ist groß.

