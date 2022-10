Ehemalige Landtagspräsidentin Barbara Stamm ist tot

Die ehemalige Präsidentin des Bayerischen Landtags Barbara Stamm ist am Mittwoch im Alter von 77 Jahren gestorben. Sie war von 2008 bis 2018 die erste Frau an der Spitze des Paraments.

Der Bayerische Landtag trauert um seine ehemalige Präsidentin Barbara Stamm. "Mit 77 Jahren starb sie heute Früh in ihrer Heimatstadt Würzburg", schrieb der Landtag am Mittwochmorgen auf Twitter. Die CSU-Politikerin war von 1976 bis 2018 Abgeordnete im Bayerischen Landtag, von 2008 bis 2018 die erste Frau an der Spitze des Parlaments.

Barbara Stamm ist tot: Ihr politischer Werdegang

Von 1998 bis 2001 hatte Stamm das Amt als stellvertretende Ministerpräsidentin inne. Von 1994 bis 2001 war sie Staatsministerin für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Gesundheit. Davor, von 1987 bis 1994, war sie als Staatssekretärin für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Gesundheit beziehungsweise für Arbeit und Sozialordnung tätig.

Ab 1978 war sie Mitglied im Fraktionsvorstand der CSU-Landtagsfraktion, von 1986 bis 1987 stellvertretende Fraktionsvorsitzende. Von 1972 bis 1987 war Barbara Stamm im Würzburger Stadtrat. Mitglied in der CSU war sie seit 1969. Ursprünglich hatte Stamm eine Ausbildung zur Erzieherin absolviert. Bis 1970 war sie auch in diesem Beruf tätig und arbeitete hauptamtlich in der Jugendarbeit der Diözese Würzburg.

Ehemalige Präsidentin des Bayerischen Landtags: Das war Barbara Stamm

Stamm wurde als Tochter einer gehörlosen Schneiderin geboren und kam nach ihrer Geburt zu Pflegeeltern. Zeitweise lebte sie auch in einem Heim. Sie ist mit Ludwig Stamm verheiratet, mit dem sie drei Kinder hat. Stamms Tochter Claudia ist auch Politikerin. Sie war Landtagsabgeordnete der Grünen.

Ihr beruflicher Hintergrund trug dazu bei, dass die ehemalige Landtagspräsidentin die ehrenamtliche Funktion der Vorsitzenden des Lebenshilfe-Landesverbandes Bayern innehatte. Neben ihrer Tätigkeit im Landtag leitete sie von 1974 bis 1989 das Schifferkinderheim Würzburg.