vor 52 Min.

Schlag gegen die nigerianische Mafia: Diese Spur führt nach Augsburg

Plus 350 Beamte, elf Festnahmen – das ist die Bilanz der Razzien gegen die nigerianische Mafia. Die Verdächtigen sollen vor allem in eine Betrugsmasche involviert sein.

Nach den groß angelegten Razzien gegen die nigerianische Mafia in Bayern und weiteren Bundesländern am Dienstag haben das Landeskriminalamt und die Staatsanwaltschaft München I am Mittwoch neue Details zu den Einsätzen und den Ermittlungen bekanntgegeben. Demnach durchsuchten rund 350 Einsatzkräfte insgesamt 19 Wohngebäude und Asylbewerberunterkünfte und nahmen dabei elf Tatverdächtige fest. Wie die Ermittlungsbehörden mitteilten, wird den Festgenommenen die Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung vorgeworfen, die in Deutschland in mehreren Bereichen der Internetkriminalität aktiv ist, insbesondere im sogenannten Love Scamming. Eine zentrale Spur führt die Ermittler dabei nach Augsburg.

Während der Durchsuchungen wurden nach Angaben der Behörden zahlreiche Beweismittel sichergestellt, hauptsächlich Mobiltelefone und Datenträger. Bei den Festgenommenen handelt es sich nach den Worten der Staatsanwaltschaft um Männer im Alter zwischen 29 und 53 Jahren, die alle die nigerianische Staatsbürgerschaft besitzen. Sie sollen der nigerianischen Bruderschaft "Confraternity Black Axe" angehören, auch bekannt als "Neo Black Movement of Africa".

