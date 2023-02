Das sind die neuen Schauspieler beim Nockherberg-Singspiel

Nach zwei Jahren Corona-Pause kann das Nockherberg-Singspiel in diesem Jahr wieder stattfinden – zum Teil mit neuen Mitspielern. Diese wurden jetzt vorgestellt.

"Ich freue mich riesig auf mein Debüt am Nockherberg und beim Politiker-Derblecken", sagte Schauspieler Thomas Unger, der in diesem Jahr auf dem Nockherberg Ministerpräsident Markus Söder verkörpern wird. Auch der gebürtige Thüringer und Wahl-Münchner Christian Pfeil ist in diesem Jahr dabei – in der Rolle von Bundesfinanzminister Christian Lindner. David Zimmerschied wird zum ersten Mal in die Rolle von Friedrich Merz schlüpfen. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck wird von Thomas Limpinsel gespielt. Auch Roland Schreglmann gehört zu den Darstellern. In welcher Rolle man ihn sehen wird, ist noch geheim.

Söder-Double auf dem Nockherberg: Thomas Unger folgt auf Stephan Zinner

Unger tritt als Söder-Double die Nachfolge von Stephan Zinner an. Dieser hatte 15 Jahre lang Söder auf dem Nockherberg gespielt – von dessen Anfängen als Generalsekretär bis hin zum Ministerpräsidenten. 2021 gab er bekannt, dass er die Rolle nicht mehr spielen wird.

"Ich bin schon sehr gespannt", schrieb Söder am vergangenen Donnerstag. "Thomas Unger tritt in große Fußstapfen seines Vorgängers Stephan Zinner. War immer ein großer Spaß. Mal sehen, wie er sich verwandeln wird." Eine erste Ähnlichkeit hat der Ministerpräsident schon erkannt: Er selbst heißt im zweiten Vornamen auch Thomas.

Unger habe alles, was man brauche, um Söder auf der Bühne darzustellen, sagten die beiden Singspiel-Autoren, Stefan Betz und Richard Oehmann: "Hintergründigen Humor, eine gute Bühnenpräsenz und ein beachtliches, musikalisches Talent."

Nockherberg 2023: Starkbierprobe am 3. März

Nach der Corona-Zwangspause findet das traditionelle Politiker-Derblecken auf dem Nockherberg in diesem Jahr erstmals wieder statt. Nach drei Jahren, in denen es zwei Absagen und eine digitale Veranstaltung gegeben hatte, wird es die traditionelle Starkbierprobe am 3. März wieder geben. Und zwar inklusive Fastenpredigt und Singspiel.

