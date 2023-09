Oktoberfest 2023

30.09.2023

Wie nachhaltig ist die Wiesn?

Ein Brotzeitbrettl steht im Spülbereich in Kufflers Weinzelt. Das Weinzelt lässt dieses Jahr durch den Verein „United Against Waste“ die Lebensmittel-Abfälle messen und analysieren.

Plus Ein Volksfest wie das Oktoberfest kostet Unmengen an Energie – und verursacht einiges an Müll. Was unternommen wird, um die Wiesn nachhaltiger zu machen.

Von Annemarie Rencken

Ein Essen steht als unbeliebtestes der Wiesn gewissermaßen fest: Radieschen. Die meisten von ihnen kommen zumindest regelmäßig unangetastet auf den Brotzeitbrettln wieder zurück in die Küche. Das weiß Torsten von Borstel, Geschäftsführer des Vereins "United Against Waste", so genau, weil er mit seinem Team ein geschultes Auge für derartige Kleinigkeiten hat. Dieses Jahr kooperiert sein Verein mit "Kufflers Weinzelt" und analysiert, wie viel Lebensmittelmüll wann und wo im Festzelt, in der Küche und im Lager des Weinzelts anfällt.

Die Wiesn ist als größtes Volksfest der Welt ein Event der Superlative: Das bedeutet, dass die jährlich knapp sechs Millionen Besucherinnen und Besucher mehrere Zehntausend Maß Bier trinken und Hunderttausende Hendl verspeisen. Es bedeutet allerdings auch: mehr als 800 Tonnen Restmüll, mehr als 600 Tonnen Essensabfälle, mehr als 60 Tonnen zerbrochenes Glas. Das entspricht in etwa 150 vollen Müllautos.

