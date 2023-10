Von Besuchern bis Ochsen: Kuriose Fakten und Zahlen zum Oktoberfest

Die Wiesn zieht als größtes Volksfest der Welt jedes Jahr Millionen Menschen nach München. Das Oktoberfest steht für Rekorde und Besonderheiten. Die spannendsten Fakten und Zahlen im Überblick.

Das Oktoberfest im vergangenen Jahr sorgte nicht für Rekordzahlen bei Besuchern und dem Bierkonsum. In diesem Jahr wird noch vor Beginn des Oktoberfests der erste Rekord gebrochen. In diesem Jahr dauert das größte Volksfest der Welt vom 16. September bis zum 3. Oktober und damit zwei Tage länger als sonst. Grund dafür ist der Tag der deutschen Einheit, der auf einen Dienstag fällt.

Das Oktoberfest steht längst nicht nur für Bier, Fahrgeschäfte, Zelte und Buden, sondern auch für eine außergewöhnliche Atmosphäre. Doch wie viele Maß Bier werden während des Oktoberfestes getrunken, woher kommen die meisten Gäste und was ist überhaupt der Ursprung für das Volksfest? Die spannendsten Fakten zur Wiesn.

Seit wann wird das Oktoberfest gefeiert?

Die Wiesn blickt auf eine über 200 Jahre lange Tradition zurück. Zum ersten Mal fand das Oktoberfest im Jahr 1810 statt. Damals begannen die Festivitäten am 17. Oktober. In der Folge wurde die Wiesn im Jahr 1872 allerdings wetterbedingt in den September geschoben. Dabei blieb es bis heute. Das Oktoberfest startet immer am Samstag nach dem 15. September eines Jahres und dauert 16 Tage an. In diesem Jahr dauert das Oktoberfest sogar zwei Tage länger. Vom 16. September 2023 bis zum 3. Oktober 2023 können die Besucher und Besucherinnen das Spektakel genießen.

Was war der Ursprung für das Oktoberfest?

Das Oktoberfest haben die Münchner König Ludwig I. und Prinzessin Therese von Sachsen-Hildburghausen zu verdanken. Anlass für das erste Oktoberfest 1810 war nämlich deren Hochzeit. Das Fest wurde durch ein Pferderennen eröffnet und auf einer am Stadtrand gelegenen Wiese ausgetragen. Der "Theresienwiese", wie sie fortan zu Ehren der Braut genannt wurde.

Im Jahr darauf beschloss der Landwirtschaftliche Verein in Bayern, das Fest weiterhin stattfinden zu lassen. Sie sahen es als gute Gelegenheit, die bäuerlichen Leistungen zur Schau zu stellen. Bereits 1813 fällt das Fest wegen der napoleonischen Kriege erstmals aus, doch in der Folge etablierte es sich.

Wie viele Besucher kommen zum Oktoberfest?

Im Jahr 1985 wurde auf der Theresienwiese ein Rekord aufgestellt: Über sieben Millionen Menschen besuchten das Oktoberfest. Der Schnitt liegt seit vielen Jahren bei etwas mehr als sechs Millionen Besuchern. Bei der Wiesn 2019 kamen 6,3 Millionen Menschen auf die Münchner Theresienwiese. Rund 500.000 besuchten dabei die Oide Wiesn. Übrigens: Immer mehr Menschen kommen in Tracht. Der Rekord aus dem Jahr 2019 konnte 2022 nicht gebrochen worden. Die Zahlen zum Oktoberfest 2022 zeigen, dass rund 5,7 Millionen auf die Theresienwiese kamen.

Nationalitäten der Oktoberfest-Besucher: Woher kommen die Gäste der Wiesn?

Grundsätzlich strömen jedes Jahr Touristen aus der ganzen Welt auf die Theresienwiese in München. Besonders viele kommen aus Italien, den USA, Japan und Australien, aber auch anderen europäischen Ländern.

Die Top 10 der Herkunftsstädte der Oktoberfestbesucher sah laut Daten des Online-Reisebüros Expedia im Jahr 2019 wie folgt aus:

1. London (England)

2. Rom (Italien)

3. Amsterdam (Niederlande)

4. Chicago (USA)

5. Madrid ( Spanien)

6. New York City (USA)

7. Hamburg

8. Paris (Frankreich)

9. Barcelona (Spanien)

10. Washington DC (USA)

2022 kamen laut Schlussbericht der Stadt München besonders viele Gäste aus englischsprachigen Ländern auf die Wiesn - darunter vor allem US-Amerikaner, aber auch Engländer und Schotten. Woher die meisten Besucher in diesem Jahr kommen, wird sich im Laufe der 18 Tage herausstellen.

Wie viele Liter Bier werden auf dem Oktoberfest getrunken?

Eine der Fragen aller Fragen, welche sich zur Wiesn stellt. Im Schnitt kann man sagen, dass pro Besucher etwas mehr als eine Maß Bier getrunken wird. Im Jahr 2019 wurden 7,3 Millionen Liter Bier ausgeschenkt. 2022 waren es 5,6 Millionen Maß.

Wie viele Ochsen werden auf dem Oktoberfest gegessen?

Bei so viel Bier braucht es für die Besucher der Wiesn natürlich auch eine gute Grundlage. In der Ochsenbraterei wurden im Jahr 2019 insgesamt 124 Ochsen verspeist. 29 Kälber wurden in der Kalbsbraterei verzehrt. Außerdem wurden rund 435.000 Brathähnchen auf der Wiesn 2019 verkauft. Die Anzahl der verkauften Schweinswürstel lag bei etwa 120.000. Im Jahr 2022 zeigte sich, dass vegetarische und regionale Produkte im Trend liegen. "Dem Schweinsbraten laufen die Kasspatzen den Rang ab", sagte Wiesn-Chef Clemens Baumgärtner.

Wie viele Zelte gibt es auf der Wiesn?

Die Theresienwiese ist als Heimat der Wiesn 42 Hektar groß. Wenn das Oktoberfest stattfindet, werden fast 40 Zelte auf dieser aufgebaut. Insgesamt warten auf die Gäste rund 120.000 Sitzplätze. Es kommen zahlreiche Stände, Buden und Fahrgeschäfte hinzu.

Wie viele Menschen arbeiten auf dem Oktoberfest?

Auf die Wiesn kommen jedes Jahr nicht nur zahlreiche Gäste, für viele Menschen stellt die Theresienwiese auch einen rasanten Arbeitsplatz dar. Derzeit arbeiten rund 13.000 Personen auf dem Oktoberfest. Übrigens: Die Bedienungen auf der Wiesn tragen bis zu 18 Maß auf einmal. Das entspricht mehr als 40 Kilogramm.

Wie viele Fundsachen werden auf dem Oktoberfest abgegeben?

In jedem Jahr werden auf der Wiesn um die 4000 Fundsachen abgegeben. Nur 20 Prozent landen wieder bei ihren Besitzern, der Rest wird nie abgeholt.

Wie viel Geld geben die Besucher auf dem Oktoberfest aus?

Die Besucher kommen in der Regel mit einem vollen Geldbeutel auf das Oktoberfest. In den letzten Jahren gaben sie zusammen mehr als eine Milliarde Euro aus. Im Jahr 2019 lag der Betrag bei 1,11 Milliarden Euro.

Wiesn 2023: Wie viel kostet eine Maß Bier auf dem Oktoberfest?

Die Bierpreise steigen traditionell Jahr für Jahr an. Im Jahr 2022 machten sie im Vergleich zum Jahr 2019 einen deutlichen Sprung und knacken teilweise die Marke von 13 Euro pro Maß. Der Bierpreis auf dem Oktoberfest 2022 lagen zwischen 12,60 Euro und 13,70 Euro. Die Bierpreise beim Oktoberfest 2023 steigen sogar bis auf 14,90 Euro.