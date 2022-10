Oktoberfest 2022 von Besuchern bis zum Bierkonsum: Alle Zahlen und Fakten

Das Oktoberfest 2022 zeigte sich friedlich, aber auch verregnet. Rekorde brachte das größte Volksfest beim Comeback nicht mit. Spannende Zahlen zur Wiesn 2022.

Es war ein verregnetes, friedliches und fröhliches Comeback: Das Oktoberfest 2022 ist Geschichte. Nach zwei Jahren Corona-Pause war die Wiesn 2022 sehnsüchtig erwartet worden. Sie zeigte einmal mehr, warum sie das größte Volksfest der Welt ist, Rekordzahlen brachte sie allerdings nicht mit sich. Wir haben die wichtigsten Zahlen und Fakten zum Oktoberfest 2022 zusammengetragen.

Zahlen und Fakten zum Oktoberfest 2022: Besucherzahl gesunken

Die Begeisterung auf der Theresienwiese war nach zwei Jahren Pause groß, doch ein Besucherrekord konnte nicht aufgestellt werden. Im Gegenteil: Nach Schätzungen der Festleitung strömten bis zum 3. Oktober 2022 insgesamt rund 5,7 Millionen Menschen auf das Oktoberfest. Damit ist die Besucherzahl deutlich gesunken. Im Jahr 2019 hatte die Wiesn noch etwa 6,3 Millionen Personen angezogen. Aus dem Ausland kamen die meisten Besucherinnen und Besucher aus Großbritannien und den USA. Letztere zog im hohen Maße wohl auch der starke Dollar nach München, der derzeit im Vergleich zum Euro einen Höhenflug erlebt.

Wiesn-Chef Clemens Baumgärtner ( CSU) zeigte sich trotz der Besucherzahlen zufrieden mit dem Oktoberfest-Comeback. "Die Wiesn, sie ist wieder da. Das ist die Kernbotschaft", sagte er bei einer Pressekonferenz auf der Theresienwiese am Montagmittag. Baumgärtner sprach von "Spaß und Freiheit", welche auf der Wiesn 2022 gefunden werden konnte. Es seien "wahnsinnig viele Münchnerinnen und Münchner" gekommen. Für die Biergärtner und Schausteller hätte er sich aber mehr Besucherinnen und Besucher gewünscht.

Zahlen zur Wiesn 2022: Bierkonsum, beliebtestes Gericht und beliebtester Song

Mit der sinkenden Besucherzahl brach auch der Bierkonsum rund um Zahlen und Fakten auf dem Oktoberfest ein. Insgesamt wurden 5,6 Millionen Maß Bier ausgeschenkt. Das sind 1,7 Millionen weniger als im Jahr 2019. Wegen des regnerischen und kühlen Wetters wurde an den Eisständen zum ersten Mal seit 2008 auch wieder Glühwein ausgeschenkt. Die Nachfrage nach diesem fiel laut Baumgärtner allerdings "moderat" aus.

Beim Essen war auffällig, dass die Nachfrage nach vegetarischen und regionalen Bioprodukten deutlich anstieg. "Dem Schweinsbraten laufen die Kasspatzen den Rang ab", resümierte Baumgärtner. Klassiker wie gebrannte Mandeln und Bratwürste waren ebenfalls beliebt.

Neben den Kässpatzen als liebstes Wiesn-Gericht konnte auch ein Song auf sich aufmerksam machen. Der umstrittene Ballermann-Hit "Layla" avancierte zum beliebtesten Song auf der Wiesn 2022. Wirklich überraschend ist das nicht.

Oktoberfest 2022: Zahlen rund um Straftaten und Polizeieinsätze

Der Polizeibericht zum Oktoberfest 2022 ähnelt dem aus dem Jahr 2019. Die Einsatzzahlen waren etwas geringer, die Zahl der Delikte blieb mit 967 Anzeigen aber in etwa auf dem Niveau der letzten Ausgabe der Wiesn. Bei Taschendiebstählen ist laut dem Polizeipräsidium München an Anstieg zu erkennen. Auf der anderen Seite ging die Zahl der Körperverletzungsdelikte um 12,5 Prozent zurück. Es mussten auch deutlich weniger Besucherinnen und Besucher der Theresienwiese in Gewahrsam genommen werden. Es kam zu 376 Festnahmen.

Beim Oktoberfest 2022 zählte die Polizei München insgesamt 55 Sexualdelikte. In drei Fällen wird wegen einer Vergewaltigung ermittelt. Die Anzeigen in diesem Bereich sind damit in etwa so hoch, wie sie im Jahr 2019 waren. Sanitätsdienst und Feuerwehr sprachen von einer ruhigen Wiesn. Die Sanitäterinnen und Sanitätern der Aicher-Sanitätsstation hatten 27 Prozent weniger Patienten als bei der letzten Wiesn.

Andenken wollten sich traditionell einige Besucherinnen und Besucher mitnehmen. Das Ordnerpersonal stellte insgesamt 112.551 Bierkrüge an den Ausgängen der Zelte und des Festgeländes sicher. 2019 waren es noch 96.912 gewesen.

Wiesn-Bilanz: Zahlen zum Oktoberfest 2022 im Überblick

Besucher: 5,7 Millionen

Bierkonsum : 5,6 Millionen Maß

: 5,6 Millionen Maß Beliebtestes Gericht : Kässpatzen

: Kässpatzen Beliebtester Song: "Layla"

Straftaten: 967 Anzeigen, 376 Festnahmen