Politischer Aschermittwoch 2024: Alle Infos im Überblick

CSU: Die CSU ist traditionell am Politischen Aschermittwoch in der Dreiländerhalle in Passau beheimatet. Beginn der Veranstaltung ist um 10 Uhr. Hauptredner ist Parteichef und Ministerpräsident Markus Söder. Angekündigt sind ebenfalls Generalsekretär Martin Huber sowie ein Grußwort von Manfred Weber. Den Livestream gibt es voraussichtlich unter: www.csu.de/csu-live/.