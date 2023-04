Post-Vac-Hotline

Beschwerden nach Corona-Impfung: Hilflos in der Telefonschleife

Plus Wer nach einer Corona-Impfung mit gesundheitlichen Beschwerden kämpft, findet nur schwer Hilfe. Nun gibt es eine neue Hotline des Gesundheitsministeriums für Betroffene. Doch es gibt heftige Kritik.

Von Sonja Dürr

Peter Klopfer hat es versucht. Er hat sich ans Telefon gesetzt, hat die Nummer der neuen Hotline gewählt und seine Beschwerden geschildert. Dass er, seit er sich den Impfstoff Comirnaty des Herstellers Biontech hat verabreichen lassen, ein Taubheitsgefühl in den Oberschenkeln hat, ein Brennen, das ihn nachts nicht mehr schlafen lässt, zudem belastungsabhängige Muskelschmerzen und eine Belastungsintoleranz. Dass er maximal noch 25 Minuten stehen kann, ehe seine Beine schlappmachen. Dass er schon bei drei Hausärzten war, bei vier Fachärzten, einmal im Uniklinikum in Augsburg, zweimal in Ulm, ohne dass die Ärzte eine Diagnose stellen konnten. Deswegen also der Anruf bei der neuen Post-Vac-Hotline des Landesamts für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL). "Und dann sagt die Dame mir, ich soll mich an den Hausarzt wenden!", schimpft Klopfer.

Der 48-Jährige weiß, dass er mit seiner Wut nicht allein ist. Auch andere Mitglieder aus der Selbsthilfegruppe Post-Vac Augsburg hätten solche Erfahrungen gemacht. Menschen, die seit der Corona-Impfung unter Erschöpfungszuständen, Herz-Kreislauf-Problemen sowie Herz- und Nervenschädigungen leiden. Die seit mehr als einem Jahr einen Arzt nach dem anderen aufsuchen. Einige hätten sich nun an die Post-Vac-Hotline gewendet – in der Hoffnung, dort mit einem Experten sprechen zu können. Oder einen Termin bei einem Mediziner zu bekommen, der sich mit Impfschäden auskennt. Stattdessen, so Klopfer, bekämen die Betroffenen nur allgemeine Hinweise. "Ganz ehrlich: Das ist eine Verarschungshotline. Kein Wunder, dass die Leute stinksauer sind."

