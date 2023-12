Günstig shoppen: Hier gibt es Outlets und Werksverkäufe in der Region

Obwohl die Lebenshaltungskosten steigen, gibt es in der Region weiterhin Orte für Schnäppchen. In dieser Karte und Liste werden Sparfüchse fündig.

In Zeiten kräftig steigender Preise lohnt es sich umso mehr, an manchen Stellen zu sparen. Beim gewöhnlichen Einkauf zum Beispiel. Der ist oft besonders günstig, wenn kein Zwischenhändler involviert ist – also direkt vom Werk oder dem Lager gekauft wird. Auch teils ausrangierte Ware der Vorsaison in Outlets ist meist deutlich preiswerter als reguläre Produkte. An welchen Orten und für welche Bedürfnisse es in unserer Region Outlets sowie Lager- und Werksverkäufe gibt, haben wir in einer Karte und Liste aufbereitet.

Tipp: Preise im Outlet mit denen im regulären Handel vergleichen

Wer in der Region nach Outlets Ausschau hält, wird noch viel mehr Läden und Geschäfte als in dieser Karte entdecken. Doch nicht jedes Geschäft, dass sich als Outlet bezeichnet, bietet automatisch günstigere Waren an. Oft wird mit dem Namen geworben, um Sparfüchse anzuziehen.

Im Gersthofer Industriegebiet an der A8 liegt der Werksverkauf der Firma Deuter. Hier gibt es Markenrucksäcke zu Schnäppchenpreisen. Foto: Marcus Merk

Die Verbraucherzentrale Bayern rät, bei der Schnäppchenjagd immer das Gesamtpaket im Blickt zu haben. Weil große Lagerverkäufe oft weiter weg sind als der reguläre Handel, ist es empfehlenswert, sich die Kosten für die Anfahrt bewusst zu machen. Lohnt sich die Fahrt für das, was ich benötige? Außerdem hilft es, Preise zu vergleichen. In Outlets wird zur Verdeutlichung der satten Rabatte häufig die unverbindliche Preisempfehlung neben dem Kaufpreis präsentiert. Besser sollten die Kosten aber eher mit denen im regulären Handel verglichen werden, um einschätzen zu können, wie viel im Outlet gespart werden kann. Liegt dieser Preis tatsächlich deutlich unter dem der Konkurrenz, kann es sich wirklich lohnen, in Outlets, Lager- oder Werksverkäufen auf die Suche nach einem günstigen Schnapper zu gehen.

Outlets, Lager- und Werksverkäufe in der Region

Aichach : Zenker Schnäppchenmarkt – Backformen (Freitag von 10 bis 17 Uhr und Samstag von 9 bis 13 Uhr geöffnet) (Oberbernbacher Weg 4, 86551 Aichach)

Aindling : Wollofant Lagerverkauf – Wollwaren (Hauptstraße 33, 86447 Aindling)

Augsburg : Sport Förg Outlet – Sportwaren (Proviantbachstraße 30, 86153 Augsburg)

Augsburg : Vileda Werksverkauf – Haushaltswaren (Reichenberger Str. 39, 86161 Augsburg)

Augsburg : Weltbild Lagerverkauf – Haushaltswaren und Bücher (Meraner Str. 23, 86165 Augsburg)

Diedorf : Ölmühle Hartmann Werksverkauf – Speiseöle (Lindenfeldweg 12, 86420 Diedorf)

Diedorf-Biburg : Erdle Lagerverkauf – Knoblauch (Hauptstraße 2, 86420 Diedorf)

Donauwörth : Käthe Kruse Outlet– Spielzeug und Sammlerpuppen (Alte Augsburger Str. 9, 86609 Donauwörth)

Donauwörth : S&D Outlet – Kinderbekleidung (Augsburger Str. 18, 86609 Donauwörth)

Donauwörth : Los Sparos Outlet – Möbel und Haushaltswaren (Kapellstraße 38, 86609 Donauwörth)

Donauwörth : Woha Outlet – Mode (Donnerstag bis Samstag zwischen 10 und 17 Uhr geöffnet) (Bahnhofstraße 12, 86609 Donauwörth)

Donauwörth : Edel Bonbonfabrik Werksverkauf – Süßwaren (Am Zollfeld 3, 86609 Donauwörth)

Fischach-Aretsried : Molkerei Alois Müller Werksverkauf – Molkereiprodukte (Zollerstraße 7, 86850 Fischach)

Gersthofen : Humbauer Werksverkauf – Anhänger (Dieselstraße 27, 86368 Gersthofen)

Gersthofen : Deuter Shop und Werksverkauf – Rucksäcke (Daimlerstraße 23, 86368 Gersthofen)

Ingolstadt : Ingolstadt Village – Markenoutlet (Otto-Hahn-Straße 1, 85055 Ingolstadt)

Jettingen-Scheppach : Modeoutlet – Markenoutlet (Siemensstraße 2, 89343 Jettingen-Scheppach)

Kempten : Edelweiß Werksverkauf – Lebensmittel (Adelharzer Weg, 87435 Kempten (Allgäu))

Landsberg : Max Sportmode Outlet – Sportkleidung (Iglinger Str. 3A, 86899 Landsberg am Lech)

Langenneufnach : Topstar Werksverkauf – Bürostühle (Im Hohenlicht, 86863 Langenneufnach)

Mertingen : Sigel Werksverkauf – Büroausstattung (mittwochs von 17 bis 18 Uhr geöffnet) (Bäumenheimer Str. 10, 86690 Mertingen)

Mertingen : Pad Textilien – Kissen (Königsberger Str. 46, 86690 Mertingen)

Mertingen : Zott Genusswelt & Outlet – Feinkost (Anton-Jaumann-Straße 1, 86663 Asbach-Bäumenheim)

Monheim : Hama Outlet – Technikgeräte (Donauwörther Str. 64, 86653 Monheim)

Neusäß : Kreidenweis Werksverkauf – Leder- und Gürtelwaren (Mühlbachstraße 6, 86356 Neusäß)

Neu-Ulm : Max Weiß Werksverkauf – Lebkuchen (Junkersstraße 6, 89231 Neu-Ulm)

Oberschönegg : Ehrmann Lädele Werksverkauf – Milchprodukte (A.-Ehrmann-Straße 2, 87770 Oberschönegg)

Thannhausen : Fleischwerke Zimmermann Werksverkauf – Fleischwaren (Edmund-Zimmermann-Straße 29, 86470 Thannhausen)

Türkheim : Salamander Werksverkauf – Schuhe (Jakob-Sigle-Straße 58, 86842 Türkheim)

Ulm : Gardena Werksverkauf – Gartengeräte (Hans-Lorenser-Straße 40, 89079 Ulm)

Zusmarshausen: Edna International Werksverkauf -Wollbach – Backwaren (Gollenhoferstraße 3, 86441 Zusmarshausen)

