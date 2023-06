Rammstein im Olympiastadion: Die wichtigsten Infos zu den Konzerten

Ab dem 7. Juni spielt Rammstein vier Konzerte im Münchner Olympiastadion. Wir verraten alles zum Konzert von Tickets und Vorband über Anfahrt und Parken bis zum Einlass.

Im Rahmen ihrer "Europe Stadium Tour 2023" spielt Rammstein im Juni auch vier Konzerte im Münchner Olympiastadion. Für alle Fans der wohl erfolgreichsten deutschen Rockband, die eins der heiß begehrten Tickets abstauben konnten, gibt es hier die wichtigsten Informationen zu den Shows in München: Wie funktioniert der Einlass? Wie kommt man zum Olympiastadion? Wo kann man Parken? Und was darf man zu den Konzerten mitnehmen?

Rammstein in München: Das sind die Termine im Olympiastadion

Rammstein spielt in diesem Jahr noch insgesamt sieben Konzerte in Deutschland. Die Shows im Berliner Olympiastadion finden am 15., 16. und 18. Juli statt. Vier Konzerte gibt die Band im Münchner Olympiastadion statt. Das sind die Termine:

7. Juni 2023

8. Juni 2023

10. Juni 2023

11. Juni 2023

Tickets für Rammstein-Konzerte in München

Die Tickets für die Konzerte von Rammstein in Deutschland gingen schon im vergangenen Jahr in den Vorverkauf und sind längst ausverkauft. Ein Weiterverkauf der Eintrittskarten ist nicht so einfach möglich, da sie personalisiert sind, das heißt die Tickets müssen den Namen des jeweiligen Ticketinhabers aufweisen.

Eine Neupersonalisierung oder Weitergabe des Tickets ist über den Eventim-Account des Ticketkäufers bis 24 Stunden vor Beginn des Konzerts über den "verkaufen"-Button in der Bestellung möglich. Alternativ können die Eintrittskarten auch direkt über fansale.de weiterverkauft werden. Laut Eventim wird eine Umpersonalisierung auch am Showtag vor Ort möglich sein, sofern das Original-Ausweisdokument des ursprünglichen Ticketinhabers vorliegt. Eine Vollmacht wird nicht akzeptiert. Der Ticketanbieter weißt jedoch darauf hin, dass es bei einer Neupersonalisierung vor Ort zu erheblichen Wartezeiten kommen kann.

Rammstein in München: Anfahrt zum Olympiastadion

Der Veranstalter MCT Agentur GmbH rät zu einer Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln, da die 4000 Parkplätze am Olympiastadion bei Großveranstaltungen schnell belegt sind. Besucherinnen und Besucher können Parkplätze in der Nähe des Olympiaparks oder Park&Ride-Möglichkeiten rund um München nutzen.

Wer mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen möchte, hat die Wahl zwischen U-Bahn, S-Bahn, Tram und Bus. Diese Linien halten in der Nähe des Olympiaparks:

U-Bahn: Linie U3 Richtung Moosach ( Haltestelle : Olympiazentrum )

Linie U3 Richtung ( : ) S-Bahn: Linie S1 Richtung Ostbahnhof, ab Moosach mit U-Bahnlinie U3 oder U8 ( Haltestelle : Olympiazentrum )

Linie S1 Richtung Ostbahnhof, ab mit U-Bahnlinie U3 oder U8 ( : ) S-Bahn: Linie S8 Richtung Herrsching , ab Marienplatz mit U-Bahnlinie U3 ( Haltestelle : Olympiazentrum )

Linie S8 Richtung , ab mit U-Bahnlinie U3 ( : ) Tram: Linien 20 und 21 ( Haltestelle : Olympiapark West)

Linien 20 und 21 ( : West) Tram: Linie 27 ( Haltestelle : Petuelring)

Linie 27 ( : Petuelring) Stadtbus: Linie 144 ( Haltestellen : Spiridon-Louis-Ring, Olympiasee, Olympiaberg)

Linie 144 ( : Spiridon-Louis-Ring, Olympiasee, Olympiaberg) Stadtbus: Linie 173 ( Haltestellen : Olympiazentrum , Olympia-Eissportzentrum, Petuelring)

Linie 173 ( : , Olympia-Eissportzentrum, Petuelring) Stadtbus: Linien 177 und 178 ( Haltestelle : Petuelring)

Einlass zu Rammstein-Konzerten im Olympiastadion München

Der Einlass startet an allen Tagen der vier Konzerte im Münchner Olympiastadion um 15.30 Uhr. Um 19.30 Uhr soll dann die Vorband Abélard beginnen.

Abélard ist Vorband bei Rammstein-Konzerten in München

Die Vorband bei den Konzerten in München wird das Duo Abélard aus Frankreich sein. Bereits im vergangenen Jahr waren die beiden Frauen mit Rammstein auf Tour. Pünktlich zu den Konzerten in München erscheint am 9. Juni das neue Album von Abélard. Es heißt "Rammstein On Piano" und besteht wenig verwunderlich aus Piano-Versionen bekannter Rammstein-Songs.

Rammstein in München: Sicherheitsbeschränkungen

Laut Informationen des Konzert-Veranstalters sind Glasflaschen, Dosen, Hartverpackungen oder sonstige als Wurfgeschosse verwendbare Gegenstände (etwa Deo oder Parfum) auf dem Gelände aus Sicherheitsgründen nicht erlaubt und werden deshalb beim Einlass abgenommen. Mitgebrachte Taschen und Rücksäcke dürfen nicht größer als DIN A4 (21,0 Zentimeter x 29,7 Zentimeter) sein. Zudem bittet der Veranstalter Konzert-Besucher folgende Dinge nicht mitzubringen, um den Einlass zu beschleunigen:

Große Taschen (wie Rucksäcke, Shopper-Taschen, Reisetaschen, Koffer, Körbe und Kühltaschen)

professionelle Kameras mit Wechsel- und/oder Zoomobjektiven und Videofunktion

Audio- und Videoaufnahmegeräte aller Art

Licht- und Videoausrüstungen

GoPro-Kameras

Selfie Sticks

elektronische Geräte (wie Tablets, Laptops, Powerbanks, mit Ausnahme von Mobiltelefonen)

Essen und Getränke (beides ist vor Ort erhältlich)

(beides ist vor Ort erhältlich) Stühle

Waffen (wie Messer, Taser, Schlagstöcke, Pfefferspray)

Glasbehälter

Taschenlampen, Schlüssel- und Geldbörsenketten, Leuchtstäbe, Laserpointer

große Fahnen und Poster (inklusive Stöcke)

Helme

Regenschirme (ausgenommen Knirpse)

Rammstein in München: Sind Konzerte nach Vorwürfen in Gefahr?

In den vergangenen Tagen hatten mehrere Frauen Vorwürfe gegen Till Lindemann, den Sänger von Rammstein, erhoben. Gegenüber dem NDR und der Süddeutsche Zeitung beschreiben sie, wie junge Frauen offenbar gezielt für Sex mit dem Sänger rekrutiert wurden. Die Band reagierte auf die Vorwürfe. "Wir verurteilen jede Art von Übergriffigkeit", schrieb sie unter anderem auf Instagram.

Könnten die Anschuldigungen eine Auswirkung auf die Konzerte in München haben? Nach aktuellem Stand nicht. "Wir können die Konzerte nicht absagen, sonst sehen wir uns hohen Schadensersatzforderungen in zweistelliger Millionenhöhe gegenüber. Deshalb haben wir darüber auch bisher nicht nachgedacht. Es gibt vertragliche Verpflichtungen", so Anne Hübner , SPD-Fraktionschefin im Münchner Stadtrat, gegenüber der Bild. Laut dem Münchner Wirtschaftsreferent Clemens Baumgärtner werde die Entwicklung der Vorwürfe ganz genau beobachtet. "Sollten sich diese erhärten und es staatsanwaltliche Ermittlungen geben, müssen wir prüfen, wie wir als Stadt darauf reagieren können", so der CSU-Politiker. Doch: "Eine Absage wird im Härtefall nicht möglich sein."