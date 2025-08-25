Icon Menü
Ranking: Die beliebtesten Freibäder in Schwaben

Ranking

„Ein Stück heile Welt“: Das sind die beliebtesten Freibäder in Schwaben

Liegewiese, Kiosk, Wasserqualität und Kinderfreundlichkeit: Welche Freibäder in Schwaben kommen bei Gästen besonders gut weg? Wir haben uns Bewertungen angeschaut.
Von Victoria Schmitz
    Geht man nach Sternen und Anzahl der Google-Bewertungen, so ist das Naturfreibad in Fischach das beliebteste Freibad in Schwaben.
    Geht man nach Sternen und Anzahl der Google-Bewertungen, so ist das Naturfreibad in Fischach das beliebteste Freibad in Schwaben. Foto: Anna Mohl

    Der Weiher oder Baggersee nebenan, das nahgelegene Freibad – meist zieht es uns an die Orte, die wir eh schon kennen. Ein Blick über den Tellerrand kann sich aber lohnen. Welche Freibäder sind am beliebtesten in Schwaben? Und was schätzen Schwimmerinnen und Schwimmer, Planschende und Pommesliebhaber besonders an ihnen? Wir haben uns die Google-Bewertungen der Freibäder in der Region genauer angeschaut.

    Alle Freibäder in Schwaben mit Öffnungszeiten und Eintrittspreisen auf einen Blick gibt es übrigens in dieser Übersicht gesammelt.

    1

    Naturfreibad Fischach

    Mit 4,7 Sternen bei 510 Bewertungen führt das Naturfreibad in Fischach (Landkreis Augsburg) das Ranking an. Das Besondere an dem Bad: Das Wasser ist naturbelassen, es gibt kein Chlor und keine Chemikalien. Das schätzen besonders viele Menschen. Auch der Kinderbereich sowie die sauberen und gemähten Liegeflächen werden gelobt. Einziges Manko: Der Kiosk steht in der Sonne – an heißen Tagen kann es in der Warteschlange heiß werden.

    Das Naturfreibad Fischach liegt im südlichen Landkreis Augsburg.
    Das Naturfreibad Fischach liegt im südlichen Landkreis Augsburg. Foto: Marcus Merk
    2

    Freibad Lauterbach

    „Retro-Charme“, „klein aber fein“, „günstiger Eintritt“ – das gefällt besonders vielen Menschen am Freibad Lauterbach in Buttenwiesen (Landkreis Dillingen). Bei 4,7 Sternen bei 117 Rezensionen erhällt das Bad durchweg gute Bewertungen. Auch die Lage am Ortsrand sowie die Familien- und Kinderfreundlichkeit werden in vielen Bewertungen positiv erwähnt.

    Das Freibad in Lauterbach liegt idyllisch am Waldrand.
    Das Freibad in Lauterbach liegt idyllisch am Waldrand. Foto: Elli Hochstätter
    3

    Freibad Tagmersheim

    In den 80 Rezensionen mit durchschnittlich 4,7 Sternen erhält auch das Freibad Tagmersheim (Landkreis Donau-Ries) von Gästen viel positives Feedback. Viele Nutzerinnen und Nutzer beeindruckt, dass sich Ehrenamtliche um das Bad kümmern. Das Ambiente sei sehr angenehm, auch die fairen Preise werden betont. Die Nutzerinnen und Nutzer empfehlen auch den selbstgebackenen Kuchen sowie die Süßigkeitentüten am Kiosk.

    Blauer Himmel, blaues Wasser im Tagmersheimer Freibad.
    Blauer Himmel, blaues Wasser im Tagmersheimer Freibad. Foto: Eva Münsinger
    4

    Freibad Burgau

    Mit 558 Rezensionen hat das Burgauer Gsundbrunnenbad (Landkreis Günzburg) so einige Bewertungen – 4,6 Sterne können sich deshalb sehen lassen. Die Gäste schätzen die schöne Anlage sowie die genug Platz auf den Liegewiesen. Mehrere berichten, dass sie von weiter anreisen. Auch das Kiosk findet viel Anklang – bemängelt werden allerdings die zu teuren Preise.

    Auch das Burgauer Gsundbrunnenbad ist in Schwaben beliebt.
    Auch das Burgauer Gsundbrunnenbad ist in Schwaben beliebt. Foto: Bernhard Weizenegger
    5

    Freibad Nördlingen

    Auch das Nördlinger Freibad kommt bei 545 Rezensionen und 4,6 Sternen sehr gut weg. Die Weitläufigkeit des Bads mit ausreichend Schattenplätzen sowie die Freizeitmöglichkeiten (Beachvolley- und Fußballfeld, Tischtennisplatten) werden gelobt. Sportler schätzen auch das 50-Meter-Becken.

    In Nördlingen lässt sich nicht nur im Wasser, sondern auch an Land bei Volleyball und Co. austoben.
    In Nördlingen lässt sich nicht nur im Wasser, sondern auch an Land bei Volleyball und Co. austoben. Foto: Gitte Händel
    6

    Freibad Kutzenhausen

    Große, alte Bäume, genug Schatten: Das gefällt vielen Gästen im Freibad Kutzenhausen (Landkreis Augsburg). Es kommt bei 160 Rezensionen auch auf 4,6 Sterne. Es gibt zwar keinen Sprungturm, allerdings ein 40-Meter-Schwimmbecken. Im Kiosk sei alles geboten, was man sich im Schwimmbad zum Snacken wünsche.

    Klein, aber fein: Das Kutzenhausener Freibad.
    Klein, aber fein: Das Kutzenhausener Freibad. Foto: Marcus Merk
    7

    Freibad Dasing

    Knapp hinter dem Kutzenhausener Bad liegt das Dasinger Freibad (Landkreis Aichach-Friedberg) mit ebenfalls 4,6 Sternen, aber weniger Bewertungen (138 Google-Rezensionen). Viele Gäste schätzen, dass es auch an heißen Tagen nicht zu überlaufen sei. Die Eintrittspreise empfinden viele als fair.

    Das Dasinger Freibad liegt in der Nähe der A8.
    Das Dasinger Freibad liegt in der Nähe der A8. Foto: Augsburger Allgemeine
    8

    Waldsee Wemding

    Klein und hübsch, gepflegt, grün – der Wemdinger Waldsee (Landkreis Donau-Ries) erhält 4,6 Sterne bei 122 Rezensionen. Gäste schätzen auch die Kinderfreundlichkeit. Nur über das Hundeverbot scheiden sich die Geister von Hundebesitzern und Nutzern, denen es gefällt, den See nicht mit Vierbeinern teilen zu müssen.

    Der Waldsee in Wemding dient nicht nur als Freizeiteinrichtung, sondern auch dem Hochwasserschutz.
    Der Waldsee in Wemding dient nicht nur als Freizeiteinrichtung, sondern auch dem Hochwasserschutz. Foto: Richard Lechner
    9

    Naturfreibad Haunstetten

    679 Menschen haben das Haunstetter Naturfreibad (Stadt Augsburg) mit durchschnittlich 4,5 Sternen bewertet. Es handelt sich um einen künstlich angelegten, naturbelassenen See. Viele loben die gepflegte Anlage ebenso wie die großflächige Liegewiese. Auch die Anfahrt mit ÖPNV und die Parksituation werden positiv hervorgehoben.

    Viele Augsburger schätzen das Haunstetter Naturfreibad.
    Viele Augsburger schätzen das Haunstetter Naturfreibad. Foto: Klaus Rainer Krieger
    10

    Freibad Weißenhorn

    Schönes Bad, freundliches Personal – darin sind sich die meisten Rezensionen einig. Bei 504 Bewertungen kommt das Weißenhorner Freibad (Landkreis Neu-Ulm) auf 4,5 Sterne.

    Platz zehn der beliebtesten Freibäder in Schwaben: Das Weißenhorner Freibad.
    Platz zehn der beliebtesten Freibäder in Schwaben: Das Weißenhorner Freibad. Foto: Alexander Kaya

    Das Ranking der beliebtsten Freibäder in der Region auf einen Blick

    1. Naturfreibad Fischach (4,7 Sterne bei 510 Rezensionen)
    2. Freibad Lauterbach (4,7 Sterne bei 117 Rezensionen)
    3. Freibad Tagmersheim (4,7 Sterne bei 80 Rezensionen)
    4. Freibad Burgau (4,6 Sterne bei 558 Rezensionen)
    5. Freibad Nördlingen (4,6 Sterne bei 545 Rezensionen)
    6. Freibad Kutzenhausen (4,6 Sterne bei 160 Rezesionen)
    7. Freibad Dasing (4,6 Sterne bei 138 Rezesionen)
    8. Freibad Wemding (4,6 Sterne bei 122 Rezensionen)
    9. Naturfreibad Haunstetten (4,5 Sterne bei 679 Rezensionen)
    10. Freibad Weißenhorn (4,5 Sterne bei 504 Rezensionen)
