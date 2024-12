Alexander Stevens: Star-Anwalt mit Showerfahrung

Wenn Alexander Stevens im maßgeschneiderten Anzug, mit Louis-Vuitton-Tasche und charmant lächelnd einen Gerichtssaal betritt, trifft der Begriff des „Star-Anwalts“ oft in doppelter Hinsicht zu. Einerseits vertritt der 43-jährige Münchner häufig Prominente oder wenigstens Mandanten, in deren Fall ein großes mediales Interesse erwartet wird – derzeit gehört sowohl die Angeklagte im aufsehenerregenden „Doppelgängerinnen-Mordprozess“ zu seinen Mandantinnen als auch die stellvertretende Leiterin der JVA Gablingen, die im Verdacht steht, für die Folterung von Häftlingen verantwortlich zu sein. Andererseits ist er inzwischen selbst einer der bekanntesten Strafverteidiger Deutschlands. Diesen Status hat er allerdings nicht allein durch seine Tätigkeit vor Gericht erreicht. Sondern auch dadurch, dass es ihn selbst immer wieder in die Öffentlichkeit zieht.

