Die "Reichsbürger"-Szene erreicht eine neue Dimension der Bedrohung

Reichsbürger erkennen die Bundesrepublik nicht als eigenständigen Staat an – und demonstrieren dies gern mit alternativen Hoheitszeichen.

Plus Innenminister Joachim Herrmann (CSU) will die Entwaffnung der "Reichsbürger" in Bayern noch einmal beschleunigen. Die Szene wächst, die Zahl der Straftaten steigt.

Von Uli Bachmeier

Lange Zeit galten „Reichsbürger“ und so genannte „Selbstverwalter“ als lästige, aber überwiegend harmlose Spinner und Querulanten, die die Bundesrepublik Deutschland nicht als Staat anerkennen, sich mit Behörden anlegen und Beamte mit den seltsamen Argumenten verklagen oder sie bedrohen. In Bayern änderte sich das schlagartig, als ein Anhänger der Reichsbürgerbewegung am 19. Oktober 2016 im mittelfränkischen Georgensgmünd das Feuer auf Polizisten eröffnete, die seine Waffen beschlagnahmen wollten. Ein Beamter wurde getötet, drei weitere verletzt. Das Innenministerium reagierte umgehend. Bereits eine Woche später stufte das Landesamt für Verfassungsschutz die Szene zum „Sammelbeobachtungsobjekt“ hoch.

