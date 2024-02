Rechtsextremismus

Nach dem Geheimtreffen von Dasing: So nah sind sich AfD-Leute und Identitäre

Plus Die AfD und die jungen Rechtsextremisten vernetzen sich in Bayern immer stärker. Mitglieder der Identitären Bewegung waren beim AfD-Parteitag. Und Schwaben ist offenbar eine Hochburg dieser Aktivitäten.

Nach dem "Geheimtreffen" von Rechtsextremisten in Dasing, das am 11. November auch zwei AfD-Landtagsabgeordnete besucht haben, treten immer mehr Verstrickungen zwischen der Rechtsaußen-Partei und der als rechtsextremistisch eingestuften "Identitären Bewegung" zutage. Und in Schwaben sind die Verbindungen offenkundig besonders eng.

Offiziell steht die Identitäre Bewegung (IB) auf einer Unvereinbarkeitsliste der AfD. Doch viele Abgeordnete und -Funktionäre scheint das nicht weiter zu kümmern. Ehemalige oder aktuelle Aktivisten der Identitären waren jedenfalls beim jüngsten Landesparteitag der bayerischen AfD in Greding im mittelfränkischen Landkreis Roth, wo die Partei sehr viele Veranstaltungen abhält. Die schwäbische AfD-Bezirksrätin Gabrielle Mailbeck posierte dort am 14. Januar offen mit jungen Männern, die in der Identitären Bewegung in Schwaben zumindest sehr aktiv waren. Das Foto hat Mailbeck auf ihrem eigenen Facebook-Account veröffentlicht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

