Wetter-Warnungen heute: Welche Regionen sind betroffen?

Der Wintereinbruch hat in den vergangenen Tagen für mehrere Unfälle in Bayern gesorgt. Besserung ist vorerst nicht in Sicht, auch heute warnt der Deutsche Wetterdienst vor Glätte und Schnee.

"Der Winter ist da", sagte eine Meteorologin vom Deutschen Wetterdienst (DWD). Anfang der Woche sorgte der Wintereinbruch in vielen Teilen Deutschlands für Chaos und Verkehrsunfälle. Es bleibt frostig, glatt und weiß in Bayern. Der DWD hat deshalb auch für Donnerstag mehrere Warnungen für den Freistaat veröffentlicht. Welche das sind und welche Regionen betroffen sind, erfahren Sie hier.

Wetter-Warnungen für Bayern am Donnerstag

Am Donnerstag erwartet der DWD in Bayern Schnee, Glatteis, Frost, Tauwetter und Sturm. Das sind alle Warnungen in der Übersicht:

Schnee und Glätte:

Am Donnerstagmorgen ist es durch Neuschnee oder gefrorene Nässe vor allem im Norden Bayerns glatt auf den Straßen. Bis zum Abend fallen in Südbayern verbreitet ein bis fünf Zentimeter Neuschnee, im westlichen Alpenvorland sind es fünf bis zehn Zentimeter und im Allgäu teilweise bis zu 15 Zentimeter. In der Nacht zum Freitag erwartet der DWD auch in der Mitte Bayerns, etwa vom Nürnberger Land bis ins nördliche Alpenvorland und nach Niederbayern, bis zu zehn Zentimeter Neuschnee und Glätte.

Glatteis:

Am Nachmittag könnte beim Übergang von Schnee zu Regen an den Alpen und im südlichen Alpenvorland Glatteis entstehen. In der Nacht zum Freitag besteht besonders im östlichen Oberbayern vereinzelt die Gefehr von gefrierendem Regen.

Frost:

Am Donnerstagmorgen gibt es erst leichten, später mäßigen Frost an den Alpen und im Vorland. Tagsüber ist gebietsweise auch leichter Dauerfrost möglich. In der Nacht zum Freitag wird es insbesondere in Schwaben und in Oberbayern kalt.

Tauwetter:

Im südlichen Alpenvorland warnt der DWD von Donnerstag- bis Freitagnachmittag vor Tauwetter. Stellenweise kann es zwischen 25 und 30 Liter pro Quadratmeter innerhalb von 18 bis 24 Stunden regnen.

Sturm:

Auf den höchsten Gipfeln der Alpen erwartet der DWD zeitweise Sturmböen mit Geschwindigkeiten um 85 km/h.

Wetter in Bayern in den kommenden Tagen

Das Wetter in Bayern bleibt auch zum Ende der Woche winterlich. Während es am Freitag meist noch regnet, fällt am Samstag vor allem im Süden verbreitet Schnee. Am Sonntag scheint oft die Sonne, teilweise sind auch ein paar Schneeflocken möglich. Mit Temperaturen um den Gefrierpunkt bleibt es kalt.