Schülerzahlen in Bayern so hoch wie seit zehn Jahren nicht

Kurz vor Schulbeginn stellt Kultusminister Piazolo Zahlen und Fakten zum neun Schuljahr vor. Eine besondere Herausforderung: Es lernen viel mehr Kinder an den Schulen als zuletzt.

An Bayerns Schulen lernen ab dem kommenden Dienstag so viele Schülerinnen und Schüler wie lange nicht. 1,7 Millionen Kinder und Jugendliche werden im Schuljahr 2023/24 den Unterricht besuchen. Höher war die Zahl zuletzt im Schuljahr 2012/13 gewesen. Das liegt, wie Bayerns Kultusminister Michael Piazolo ( Freie Wähler) bei der jährlichen Pressekonferenz kurz vor Schuljahresbeginn betonte, zum einen an der Demografie, zum anderen an der Vielzahl an geflüchteten Kindern. Und es stellt die Schulen vor Herausforderungen.

Allein über 30.000 Kinder und Jugendliche aus der Ukraine seien an den bayerischen Schulen aufgenommen worden. "Wir freuen uns über jede einzelne Schülerin und jeden einzelnen Schüler", so der Minister. "Klar ist aber auch: Bei steigenden Schülerzahlen bleibt die Personalgewinnung eine große Herausforderung." Damit spricht Piazolo den Lehrkräftemangel an, das weiterhin größte Problem an Schulen im Freistaat wie in anderen Bundesländern. Trotzdem hat der Minister für alle Familien mit schulpflichtigen Kindern eine gute Nachricht, was den Unterrichtsstart am Dienstag betrifft: "Wir stehen gut da, wir liegen voll im Plan." Die Unterrichtsversorgung ist demnach gesichert. "Aber das heißt nicht, dass wir jetzt entspannen können."

An Grund- und Mittelschulen in Bayern steigen die Zahlen besonders stark

Auch der Bayerische Lehrer- und Lehrerinnenverband geht davon aus, dass der größte Teil des Unterrichts wird stattfinden können - allerdings mit der Hilfe von Quereinsteigern, Studierenden, eigentlich schon pensionierten Lehrkräften und Lehrkräften aus anderen Bundesländern. Besonders stark steigen die Schülerinnen- und Schülerzahlen an den Grund- und Mittelschulen. Dort lernen künftig im Vergleich zum Vorjahr 26.000 zusätzliche Kinder und Jugendliche.

Inklusion, Integration und Ganztag seien nur einige der großen Themen, zählte Piazolo auf. Bei der Digitalisierung strebt die Regierung eine 1:1-Ausstattung aller Schülerinnen und Schüler mit Tablets an, das heißt, dass jedes Kind sein eigenes Gerät für den Unterricht bekommen soll. Bislang werden solche Geräte oft von Eltern gekauft und vom Freistaat mit 300 Euro bezuschusst. Piazolo deutete an, dass er daran arbeitet, den Zuschuss auf 400 Euro zu erhöhen.

