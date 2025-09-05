Virtuelle Airline fliegt nun von Paderborn nach München – ohne eigene Flotte

Mit dem 1. September startete das Angebot einer regelmäßigen Flugverbindung zwischen dem Flughafen Paderborn/Lippstadt und dem Flughafen München. Dahinter steckt die neue virtuelle Airline Skyhub Pad, ein deutschlandweit einzigartiges Projekt, hinter dem mehrere Unternehmer und Privatpersonen stehen. Es sorgt dafür, dass die Linienverbindung von Ostwestfalen-Lippe zum Lufthansa-Drehkreuz München weiterhin bestehen bleibt, heißt es in einer Pressemitteilung von Skyhub Pad.

Nach Lufthansa-Rückzug: Strecke München – Paderborn erhalten

„Die Gründung und Etablierung von Skyhub Pad war eine enorme Gemeinschaftsleistung“, betont Christoph Plass, Vorsitzender des Beirats und Vizepräsident der Industrie- und Handelskammer Ostwestfalen zu Bielefeld. „Wir sind auf das Erreichte stolz und freuen uns über die breite Unterstützung. Jetzt liegt es an den Passagieren, mit ihren Buchungen den Bestand der Verbindung zu sichern.“

Initiiert wurde das Projekt im März 2025 durch eine Gruppe Unternehmerinnen und Unternehmer, unterstützt von politischen Akteuren der Region. Nach dem Rückzug der Lufthansa von der Strecke, setzte man sich das Ziel, die Anbindung an nationale und internationale Netzwerke zu erhalten. Im April wurde die dänische Airline DAT als ausführende Fluggesellschaft gewonnen, denn die Fluggesellschaft hat keine eigene Flotte. Stattdessen mietet sie sich Maschinen, Crew und Versicherungen im Gesamtpaket bei DAT.

Dreimal tägliche Flüge zwischen Flughafen Paderborn und München

Seit dem 1. September werden montags bis freitags sowie sonntags bis zu drei tägliche Flüge angeboten. Die Abflugzeiten ab Paderborn/Lippstadt liegen bei 7 Uhr, 13.55 Uhr und 18.30 Uhr, die jeweiligen Rückflüge starten in München um 9 Uhr, 16.10 Uhr und 20.35 Uhr. So seien Anschlüsse an weltweite Ziele, insbesondere in die USA und nach Asien, gewährleistet, heißt es.

Buchungen für den Direktflug nach München sind über die Webseiten von Skyhub Pad und DAT möglich. Durch ein Interline-Abkommen mit der Lufthansa sei zudem eine Gepäckbeförderung bei Weiterflügen über München gesichert.

ART72-600 fliegt zwischen München und Paderborn an die 70 Passagiere

Zum Einsatz kommt eine Maschine des Modells ATR72-600 mit 70 Sitzplätzen. Die Preise starten ab 149 Euro pro Strecke, heißt es in der Mitteilung. Mit dem neuen Angebot sende Skyhub Pad ein Signal für die dauerhafte Vernetzung und Wettbewerbsfähigkeit der Region.

