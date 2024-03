Das Genderverbot kommt – und was passiert dann?

Plus In Behörden und Schulen gilt ab dem 1. April ein Verbot von Sonderzeichen für geschlechtersensible Sprache. Welche Konsequenzen drohen, wenn jemand sich weigert, ist noch rätselhaft.

Emotional, aufbrausend, temperamentvoll: All das sind Begriffe, die man gemeinhin nicht mit dem deutschen Beamtenwesen verbindet. Für die Debatte um das sogenannte Genderverbot gilt das schon eher. Nun sollen die bayerischen Beamten die umstrittene Regelung in ihren Behörden umsetzen. Einigen fehlen dafür zurzeit noch Informationen.

In einem Schreiben, das unserer Redaktion vorliegt, fordert das Kultusministerium die Schulen auf, die amtliche Regelung des Rats für deutsche Rechtschreibung "konsequent" umzusetzen. "Mehrgeschlechtliche Schreibweisen durch Genderstern, Doppelpunkt, Gender-Gap oder Mediopunkt sind unzulässig." Geschlechtergerechte Texte sollen "verständlich und lesbar sein", schreibt das Kultusministerium. Damit bezieht sich das Ministerium beispielsweise auf Elternbriefe, Jahresberichte oder die Schulwebsite. Auch Behörden dürfen keine Genderzeichen verwenden.