Wo es die meisten Cabrios in Bayern und der Region gibt

Starnberg hat die größte Cabrio-Dichte in Deutschland. Bayern belegt unter den Bundesländern aber keinen Spitzenplatz. Einige Kreise der Region sind in der Statistik dennoch weit oben.

Starnberg ist die Nummer eins: In dem oberbayerischen Landkreis sind mehr Cabrios pro Person zugelassen als in jedem anderen deutschen Zulassungsbezirk. Auf 1000 Einwohnerinnen und Einwohner kommen dort 56 Autos "mit offenem Aufbau", wie sie in der Amtssprache genannt werden, was fast jedem elften Auto entspricht. Das geht aus einer Statistik des Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA) hervor, die die Deutsche Presseagentur (dpa) ausgewertet hat. Auch in Schwaben gibt es Kreise, in denen besonders viele von ihnen zugelassen sind – und andere, wo es fast überraschend wenige sind.

Cabrio-Dichte: Starnberg Spitze, Augsburg weit unter dem Durchschnitt

So ist auch Starnbergs Nachbar-Landkreis weit oben auf der Liste zu finden. Im Kreis Landsberg am Lech kommen 39 Cabrios auf 1000 Menschen. Auch die Landkreise Augsburg (36) und Aichach-Friedberg (35) liegen weit über dem bayerischen Durchschnitt, der bei 30 Cabrios pro 1000 Personen liegt. Lindau (33), Neu-Ulm, das Unterallgäu und Dillingen (je 32) gehören ebenfalls zu den Cabrio-reichen Regionen.

Weit unter dem Durchschnitt liegt dagegen die Stadt Augsburg. Insgesamt 6110 Cabrios waren zum Stichtag, dem 1. Januar 2024, in der Stadt zugelassen, was nur 20 der "oben offenen" Autos pro 1000 Einwohnerinnen und Einwohnern entspricht. Auch in Kempten und Kaufbeuren (je 22 pro 1000 Personen) sind es nicht wesentlich mehr.

Dass es in den Städten weniger Cabrios gibt, dürfte mit dem übergeordneten Trend zu tun haben, dass in ihnen auch allgemein deutlich weniger Menschen privat ein Auto besitzen als in den ländlicheren Gegenden. Das hatten frühere Erhebungen des KBA ergeben. In Bayern scheint es dagegen ein leichtes Ost-West-Gefälle zu geben. So fällt auf, dass die Cabrio-Dichte in den Landkreisen, die ganz im Osten des Freistaats liegen und teils an Tschechien oder Österreich grenzen, etwas geringer ist. Weiter Richtung Westen nimmt die Zahl der zugelassenen Cabrios pro Kopf zu.

In ganz Deutschland folgen auf Spitzenreiter Starnberg der Hochtaunuskreis in Hessen (50 Cabrios pro 1000 Personen), der Landkreis Bad Dürkheim in Rheinland-Pfalz (49), Baden-Baden und der Landkreis München (beide 44) sowie Miesbach (43). Das Ergebnis ist wenig überraschend – nicht nur wegen des höheren Zahl an Sonnenstungen als im Norden Deutschlands. Es handelt sich durchweg um Landkreise mit besonders hohen durchschnittlichen Einkommen.

Saarland hat die größte Cabrio-Dichte – Ost-Bundesländer weit dahinter

Im Osten der Republik sind dagegen vergleichsweise wenige Cabrios zugelassen. Die niedrigste Cabrio-Dichte weist die Stadt Jena mit sieben auf, es folgen Halle an der Saale, Rostock, Leipzig und Frankfurt an der Oder mit je acht. Der deutsche Durchschnitt liegt bei 26 Cabrios pro 1000 Menschen.

Im Bundesländervergleich gibt es an der Spitze eine Überraschung: Das Saarland führt mit 37 Cabrios pro 1000 Einwohnerinnen und Einwohnern vor Rheinland-Pfalz mit 34 und Baden-Württemberg mit 32. Auch diese Zahlen dürften einen Zusammenhang mit den allgemeinen Auto-Zulassungen haben. So gehören viele der Landkreise im Saarland und in Rheinland-Pfalz zu jenen mit der höchsten Dichte an privat zugelassenen Autos in ganz Deutschland.

Die niedrigsten Cabrio-Dichten finden sich dagegen in den ostdeutschen Bundesländern Sachsen-Anhalt, Sachsen, Mecklenburg-Vorpommern und Thüringen mit je elf pro 1000 Personen. (mit dpa)

Übersicht über die Cabrio-Dichte in den Landkreisen der Region

Landsberg am Lech : 39 Cabrios pro 1000 Einwohner (insgesamt 4823 Cabrios )

: 39 pro 1000 Einwohner (insgesamt 4823 ) Augsburg-Land: 36 Cabrios pro 1000 Einwohner (insgesamt 9331 Cabrios )

pro 1000 Einwohner (insgesamt 9331 ) Aichach-Friedberg : 35 Cabrios pro 1000 Einwohner (insgesamt 4823 Cabrios )

: 35 pro 1000 Einwohner (insgesamt 4823 ) Lindau : 33 Cabrios pro 1000 Einwohner (insgesamt 2711 Cabrios )

: 33 pro 1000 Einwohner (insgesamt 2711 ) Neu-Ulm : 32 Cabrios pro 1000 Einwohner (insgesamt 5799 Cabrios )

: 32 pro 1000 Einwohner (insgesamt 5799 ) Unterallgäu : 32 Cabrios pro 1000 Einwohner (insgesamt 4792 Cabrios )

: 32 pro 1000 Einwohner (insgesamt 4792 ) Dillingen a. d. Donau : 32 Cabrios pro 1000 Einwohner (insgesamt 3125 Cabrios )

a. d. : 32 pro 1000 Einwohner (insgesamt 3125 ) Günzburg : 31 Cabrios pro 1000 Einwohner (insgesamt 4091 Cabrios )

: 31 pro 1000 Einwohner (insgesamt 4091 ) Neuburg-Schrobenhausen : 31 Cabrios pro 1000 Einwohner (insgesamt 3084 Cabrios )

: 31 pro 1000 Einwohner (insgesamt 3084 ) Donau-Ries : 28 Cabrios pro 1000 Einwohner (insgesamt 3775 Cabrios )

: 28 pro 1000 Einwohner (insgesamt 3775 ) Ostallgäu : 27 Cabrios pro 1000 Einwohner (insgesamt 3877 Cabrios )

: 27 pro 1000 Einwohner (insgesamt 3877 ) Oberallgäu : 26 Cabrios pro 1000 Einwohner (insgesamt 4108 Cabrios )

: 26 pro 1000 Einwohner (insgesamt 4108 ) Memmingen : 26 Cabrios pro 1000 Einwohner (insgesamt 1215 Cabrios )

: 26 pro 1000 Einwohner (insgesamt 1215 ) Kempten : 22 Cabrios pro 1000 Einwohner (insgesamt 1507 Cabrios )

: 22 pro 1000 Einwohner (insgesamt 1507 ) Kaufbeuren : 22 Cabrios pro 1000 Einwohner (insgesamt 1003 Cabrios )

: 22 pro 1000 Einwohner (insgesamt 1003 ) Augsburg-Stadt: 20 Cabrios pro 1000 Einwohner (insgesamt 6110 Cabrios )

Stichtag für die Statistik war der 1. Januar 2024.