So viele Handwerker gibt es in Bayerns Städten und Gemeinden

Im ländlichen Raum gibt es in Bayern verhältnismäßig mehr Handwerker als in den Städten. Es gibt jedoch Ausnahmen.

Handwerker verzweifelt gesucht – in ganz Deutschland fehlt es an Fachkräften, insbesondere in der Handwerksbranche. Das gilt auch für Bayern. Dabei gibt es jedoch je nach Region große Unterschiede. In den ländlichen Landkreisen in Bayern gibt es im Verhältnis zur Einwohnerzahl mehr Handwerker als in den Städten und stadtnahen Landkreisen. Das zeigt eine Statistik des Statistischen Bundesamtes. Die Zahlen der Erhebung stammen aus dem Jahr 2020.

Nur drei Handwerker pro 100 Einwohner gab es in der Stadt München, insgesamt arbeiteten dort rund 50.000 Handwerker. Auch in der Stadt Augsburg kamen nur vier Handwerker auf 100 Einwohner, dort arbeiteten insgesamt 11.129 Fachkräfte. Ähnlich düster sah es auch in anderen Städten aus.

Vergleichsweise wenige Handwerker in Städten wie Augsburg, Ulm oder Kempten

In Ulm und Kempten kamen fünf Handwerker auf 100 Einwohner, bei einer Gesamtanzahl von je 6878 beziehungsweise 3543 Arbeitskräften. In Lindau und Ingolstadt kamen jeweils sechs Handwerker auf je 100 Einwohner. Aus der Reihe tanzte Memmingen – mit zwölf Handwerkern pro 100 Personen. Insgesamt arbeiteten in der Stadt 5406 Handwerker.

Die verhältnismäßig meisten Handwerker gab es in der kreisfreien Stadt Weiden in der Oberpfalz. Dort kamen auf 100 Einwohner 19 Handwerker, Rekord in Bayern. Insgesamt waren dort 2020 13.998 Handwerker tätig. Der Grund für diese Besonderheit ist laut einer Analyse der Uni Göttingen ein großes Handwerksunternehmen vor Ort, welches deutschlandweit Filialen besitze und dessen Mitarbeiter am Standort der Firmenzentrale gezählt werden.

Verhältnismäßig viele Handwerker gab es in der Region in den ländlichen Landkreisen. Darunter fallen zum Beispiel das Unter- und Ostallgäu. Auf das Unterallgäu kamen sieben Handwerker pro 100 Einwohner, mit einer Gesamtanzahl von 10.908 Handwerkern. Im Ostallgäu arbeiteten 2020 11.297 Handwerker, also acht pro 100 Einwohner. So viele waren es auch in Donau-Ries und Günzburg. Besonders viele Handwerker gab es in Bayern zahlenmäßig in den Landkreisen um Passau.

Erfasst wurden in der Statistik nicht nur Handwerksberufe wie Maurer, Dachdecker oder Klempner. Gezählt wurden alle zulassungspflichtige Handwerke. Darunter fallen auch Konditoren und Fleischer und Berufe wie Zahntechniker, Friseure oder Orgel- und Harmoniumbauer.