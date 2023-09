Mindelheim

Kreishandwerkerschaft und Unternehmen werben an Mittelschulen um Nachwuchs

Plus Mit der Aktion „Wanted Handwerk“ werben Kreishandwerkerschaft und Unternehmen an Mittelschulen um Nachwuchs. Warum Mindelheim der perfekte Ort für den Startschuss war.

Von Andreas Zündt

Im Juli 2022 beschloss die Bayerische Staatsregierung, einen verpflichtenden „Tag des Handwerks“ an allen allgemeinbildenden Schulen im Freistaat einzuführen mit dem Ziel, Schülerinnen und Schüler die attraktiven Berufsfelder des modernen Handwerks begleitend zum Unterricht praxisnah vorzustellen. Das Unterallgäu geht hierbei mit gutem Beispiel voran: Bereits seit 2015 leistet die Kreishandwerkerschaft Memmingen-Mindelheim zusammen mit dem Verein „Praxis bildet“ an Mittelschulen Aufklärungsarbeit, um dem Fachkräftemangel im Handwerk entgegenzuwirken. Das Projekt „Wanted Handwerk – on Tour“ erweist sich als Erfolgskonzept. Jetzt wurde die diesjährige Auflage an der Mittelschule Mindelheim eröffnet.

Bei Friseurmeisterin Beatrice Landherr bekam Paul Schwab aus Kirchheim einen Crash-Kurs in Strähnentechnik. Foto: Andreas Z�ndt

Landrat Alex Eder war die Freude über diesen Termin anzusehen. Immerhin ist er nicht nur in seiner politischen Funktion ein Mann der Tat, sondern auch als diplomierter Bauingenieur, der in seiner Freizeit noch immer gern zu Hammer und Säge greift. „Die Leidenschaft für diesen Berufsstand lässt sich jungen Menschen nicht mit einem Hochglanzprospekt nahebringen“, sagte er. „Man muss sie anfassen können – das ist die DNA des Handwerks.“ Zugleich verwies er auf eine aktuelle Studie der IKK, wonach knapp 80 Prozent der Handwerker aussagen, dass ihr Beruf sie glücklich macht.

