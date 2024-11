Sturmtief Quiteria: In diesen Landkreisen warnt der DWD am vor Unwetter, ab dieser Höhe schneit es

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt: Am Dienstag soll es in Bayern zu sturmartigen Windböen kommen, die zwischen 60 und 85 Kilometern pro Stunde schnell sein werden. Am Morgen sprach der DWD für fast ganz Bayern und weite Teile Deutschlands eine „Warnung vor markantem Wetter“ (Stufe 2) aus. Inzwischen konnten einige Landkreise in Bayern auf die Warnstufe 1 zurückgestuft werden. Beim Blick auf ganz Deutschland sind neben Bayern auch Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Saarland, Hessen, Thüringen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Brandenburg, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen von den heftigen Windböen betroffen. Die Warnung gilt noch bis in die Nacht zum Mittwoch. Zu der Zeit könnte laut DWD in höheren Lagen Bayerns auch Schnee fallen.

Weil ein Tief von den Britischen Inseln über Deutschland nach Polen zieht, kommt es derzeit zur Wetterwarnung. Aktuell lenkt dieses Tief nach Bayern, in der Nacht auf Mittwoch kommt eine Kaltfront aus Norden.

Das bedeutet, im Laufe des Tages kommt heute viel Wild aus Südwest und West. Im höheren Bergland können die Böen teils deutlich schwerer sein, der DWD spricht von 100 km/h auf hohen Alpengipfeln, ab dem Nachmittag sogar von Orkanböen bis 120 km/h. In der Nacht lässt der Wind dann allmählich nach, auf den Alpengipfeln bleibt es allerdings sehr stürmisch: Orkanböen bis 130 km/h sind zu erwarten.

Sturmtief Quiteria: In vielen Landkreisen wird es stürmisch

Aktuell hat der DWD für einige Landkreise in Bayern eine Warnung der Stufe 2 ausgesprochen. Das bedeutet, dass man in diesen Regionen mit Sturmböen mit einer Geschwindigkeit zwischen 60 und 85 km/h pro Stunde rechnen kann. Für enige wenige Landkreise besteht nur noch die Warnstufe 1, dort ist mit Windgeschwindigkeiten bis zu 55 km /h zu rechnen.

Nur diese wenigen Landkreise sind zu großen Teilen von Warnstufe 1 am Dienstag betroffen.

Pfarrkirchen

Altötting

Mühldorf

Ebersberg

Wasserburg/Inn

Traunstein

Rosenheim

Miesbach

Bad Tölz

Für den Rest Bayerns gilt die Warnstufe 2.

Warnstufe 3 in Baden-Württemberg: Orkanböen mit 130 km/h möglich

Im Süd-Westen Deutschlands hat der DWD im Laufe des Dienstags sogar für einige Landkreise die Warnstufe 3 ausgesprochen. Dort können Orkanböen mit Windgeschwindigkeiten bis zu 130 km/h auftreten. Betroffen sind dort vor allem:

Freiburg

Villigen-Schwenningen

Lörrach

Am Dienstag gibt es in Bayern, Sturm, Regen und auch Schnee. Foto: Uwe Lein, dpa

Außerdem soll es am Dienstag Dauerregen geben, diese weitere Warnung des DWD gilt bis mindestens Dienstagabend 21 Uhr. An den nördlichen Mittelgebirgen können bis zum Abend um die 30 Liter pro Quadratmeter innerhalb von 18 bis 24 Stunden fallen. Im Unterallgäu meldet der DWD ab Dienstagnachmittag ganz ähnliche Mengen, allerdings innerhalb von 12 Stunden.

Durch den Sturm besteht Gefahr durch umstürzende Bäume und herabstürzende Gegenstände. Es wird empfohlen, lose Gegenstände zu sichern, genauso wie Zelte und Abdeckungen zu befestigen oder abzubauen.

Nach dem Sturm kommt der Schnee

Über 400 Metern wird es in der Nacht auf Mittwoch nördlich und östlich des Mittelgebirges frostig. Laut DWD kann es dort glatt werden, denn es soll etwas Schnee fallen. In den Alpen meldet der Wetterdienst ab Mitternacht zudem starke Schneefälle. Zwischen 600 und 800 Metern können in den Mittelgebirgen bis zu fünf Zentimeter Schnee fallen. In den Alpen ab 800 Metern sind laut aktueller Vorhersage sogar bis zu 30 Zentimeter Neuschnee möglich.

Wettervorhersage für Mittwoch in Bayern

Am Mittwoch soll es Schneeregen-, Schnee- und Graupelschauer in Bayern geben. Besonders in tiefen Lagen ist Schneeregen wahrscheinlicher. Die Sonne lässt sich dabei am ehesten südlich der Donau blicken. Es wird zudem kälter, die Rede ist von null bis sechs Grad. Der Sturm wird noch immer zu spüren sein, zeitweise ist starker bis stürmischer Westwind gemeldet.