Sturmtief Quiteria: In diesen Landkreisen warnt der DWD am Donnerstag vor Sturm und Glätte

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt: Auch am Donnerstag kommt es in Bayern noch zu sturmartigen Windböen. Diese können bis zu 75 Kilometern pro Stunde schnell sein. Zu Beginn der Woche galt für fast ganz Bayern und weite Teile Deutschlands eine „Warnung vor markantem Wetter“ (Stufe 2). Inzwischen ist vor allem noch der Süden und Osten Bayerns betroffen. In den übrigen Bundesländern ist das Sturmtief kaum oder gar nicht mehr zu spüren.

Sturmtief Quiteria: In vielen Landkreisen wird es stürmisch

Doch gewarnt wird nicht nur vor den Sturmböen. Auch der Glätte auf Bayerns Straßen ist Grund zur Vorsicht am Donnerstag. Eine Übersicht, für welche Landkreise in Bayern eine Warnung der Stufe 2 wegen des Sturms ausgesprochen wurde.

Für diese bayerische Landkreise gibt es am Donnerstag eine Warnung der Stufe 2 wegen des Sturms:

Cham

Straubing-Bogen und Stadt Straubing

Regen

Deggendorf

Freyung-Grafenau

Traunstein

Berchtesgadener Land

Kreis und Stadt Rosenheim

Miesbach

Bad Tölz-Wolfratshausen

Garmisch-Partenkirchen

Ostallgäu

Oberallgäu

Durch den Sturm besteht Gefahr durch umstürzende Bäume und herabstürzende Gegenstände. Es wird empfohlen, lose Gegenstände zu sichern, genauso wie Zelte und Abdeckungen zu befestigen oder abzubauen.

DWD warnt in diesen bayerischen Landkreisen vor Glätte und Frost

Für diese bayerischen Landkreise gibt es am Donnerstag eine Warnung der Stufe 1 wegen Glätte und Frost, teils auch wegen leichten Schneefalls:

Kreis und Stadt Coburg

Lichtenfels

Haßberge

Rhön-Grabfeld

Bad Kissingen

Main-Spessart

Kreis und Stadt Würzburg

Kreis und Stadt Schweinfurt

Kulmbach

Kronach

Kreis und Stadt Hof

Wunsiedel i. Fichtelgebirge

Kreis und Stadt Bayreuth

Kreis und Stadt Bamberg

Kitzingen

Neustadt a.d. Aisch-Bad Windsheim

Erlangen-Höchstadt

Forchheim

Stadt Erlangen

Kreis und Stadt Fürth

Stadt Nürnberg

Nürnberger Land

Roth

Kreis und Stadt Ansbach

Amberg-Sulzbach

Stadt Amberg

Neustadt a.d. Waldnaab

Stadt Weiden i.d. OPf.

Neumarkt i.d. OPf.

Tirschenreuth

Schwandorf

Donau-Ries

Weißenburg-Gunzenhausen

Eichstätt

Kelheim

Kreis und Stadt Regensburg

Kreis und Stadt Passau

Rottal-Inn

Dingolfing-Landau

Kreis und Stadt Landshut

Freising

Pfaffenhofen a.d. Ilm

Neuburg-Schrobenhausen

Dillingen a.d. Donau Aichach-Friedberg

Kreis und Stadt Augsburg

Günzburg

Neu-Ulm

Unterallgäu

Stadt Kempten (Allgäu)

Landsberg am Lech

Weilheim-Schongau

Starnberg

Fürstenfeldbruck

Dachau

Kreis und Stadt München

Ebersberg

Erding

Mühldorf a. Inn

Altötting

Für Freitag meldet der DWD erneut Schnee, der sich allerdings rasch an die Alpen zurückzieht und dort bis Mittag abklingen soll. Es bleibt wechselhaft, nachmittags ziehen im Nordwesten Wolken auf, die Schneeschauer bringen. Die Temperaturen liegen zwischen minus zwei und plus zwei Grad. Noch immer weht starker Wind aus Südwesten und Westen.