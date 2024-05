Wo ist heute in Bayern mit Gewittern zu rechnen?

In den vergangenen Tagen zogen teils starke Gewitter über Bayern. Auch heute gibt es Unwetterwarnungen. Welche Landkreise betroffen sind.

Die vergangenen Tagen waren ungemütlich in Bayern. Sturm, Hagel, Starkregen: Vielerorts gab es überflutete Straßen und vollgelaufene Keller. Die Feuerwehr musste vor allem Anfang der Woche im Osten und Norden des Freistaats zu zahlreichen Einsätzen ausrücken.

Auch dieses Wochenende hält kein strahlendes Frühlingswetter bereit. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat für verschiedene Regionen Deutschlands erneut Unwetterwarnungen ausgesprochen. Besonders Niedersachsen, Sachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt sind betroffen. Für den Salzlandkreis (Sachsen-Anhalt) gilt sogar die höchste Warnstufe vor extremem Unwetter.

Unwetterwarnung: Hier drohen heute Gewitter in Bayern

In Bayern hat der DWD ebenfalls Unwetterwarnungen vor starkem Gewitter ausgerufen. Die Schwerpunkte liegen in Franken und in Alpennähe. Die Gewitter gehen mit Starkregen und Windböen einher. Diese erreichen Geschwindigkeiten um die 60 Stundenkilometer. Niederschlagsmengen von bis zu 20 Liter pro Quadratmeter sind möglich.

Am Freitagnachmittag gelten Warnungen der Warnstufe 2 für folgende Landkreise:

Kreis Listenfels

Kreis Kronach

Kreis und Stadt Coburg

Kreis Bad Kissingen

Kreis Rhön-Grabfeld

Die Warnstufe 1, eine Warnung vor vereinzelten Gewittern, hat der DWD am Freitagnachmittag für folgende Landkreise im Freistaat ausgerufen:

Kreis Weilheim-Schongau

Kreis Starnberg

Kreis Bad Tölz-Wolfratshausen

Kreis Garmisch-Partenkirchen

Landkreis Rosenheim

Wetter in Bayern: Wolken, Regen und Gewitter auch am Samstag

Obwohl der Tag überwiegend bewölkt ist und Schauer immer wieder möglich sind, zeigt sich lokal auch die Sonne. Die Höchstwerte liegen zwischen 17 und 22 Grad. Für Samstag sieht die Wettervorhersage ähnlich aus: Die Temperaturhöchstwerte bewegen sich im ähnlichen Bereich um die 20 Grad. Den Tag über gibt es eine Mischung aus Wolken, Regen und vereinzelt Gewittern.

Sonntag verspricht, der schönste Tag des Wochenendes zu werden: Bis zu 25 Grad sind an Main und Donau möglich. Es bleibt überwiegend trocken.