Ein ICE-Bahnhof für den Flughafen München ist illusorisch

>> (GEROLD R.) München hat nach dem Grand Terminal in New York den zweitgrößten Bahnhof der Welt. <<



Es ist Unfug nur die Anzahl der Gleise zu beurteilen - München steht an Stelle 3.



https://www.ingenieur.de/technik/fachbereiche/verkehr/die-9-groessten-bahnhoefe-welt/



Aber die Leistungsfähigkeit von München HBF ist nicht so großartig - wir haben das ja auch beim gescheiterten Versuch von mehr Fahrzeitpuffer bei der Betriebsaufnahme von Go-Ahead aka ÖBB-Nord gesehen. Da fehlt der Platz einen Zug bis zur übernächsten Abfahrt stehen zu lassen.



https://www.augsburger-allgemeine.de/augsburg/augsburg-go-ahead-uebernimmt-in-2-monaten-regionalen-zugverkehr-id64212441.html



Gestern Abend durfte mein Railjet aus Wien zur Anschlusssicherung mal in die Haupthalle Gleis 12 - der wurde aber wieder ganz fix auf 7-10 umgesetzt. Dazu sind die Bahnsteiglängen in den Flügelbahnhöfen nicht so großartig - Einfachtraktion SBB RABe 503 für den ECE München-Zürich muss reichen.



Im weiteren Verlauf u.a. Engpass Mü-Pasing Richtung Augsburg - zusätzlicher Bahnsteig ist in der Planfeststellung, aber das hemmt halt aktuell auch noch den HBF.



https://www.bahnausbau-muenchen.de/projekt.html?PID=95#



Die zum Glück schwache Opposition in Bayern weigert sich ja seit Jahren den 2. S-Bahntunnel und die weiteren Maßnahmen als dringend erforderliches Gesamtprojekt zu betrachten.



Es ist diese grüne Vision, dass eine Verkehrswende preiswert und flächenschonend mit ein paar reaktivierten Nebenbahnen umsetzbar wäre und dann vielfach von inhaltlich dünn aufgestellten Journalisten im Rahmen allgemeiner Skepsis gegen Großprojekte aufgegriffen wird.



Am Ende ist klar - man kann auch mit dem Auto zum Flughafen fahren, wenn Radwege in Peru und Genderprojekte in Afrika wichtiger sind.

