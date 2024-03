In unserer neuen Video-Reihe beleuchtet unsere Redaktion ungewöhnliche Berufe aus der Region. Dieses Mal geht es um einen jungen Schäfer - und seine 150 Schafe.

Ein Schäfer hütet Schafe, klar. Aber was gehört alles zu diesem Job? Und lohnt sich das heute überhaupt noch? Sebastian Kühnlein aus Klingsmoos ist Schäfer und gibt besondere Einblicke in seine Arbeit. Der 25-Jährige arbeitet nicht nur in einer Schäferei, sondern besitzt auch privat 150 Schafe, um die er sich täglich kümmert - und das schon seit zehn Jahren. Warum er sich gerade für Schafe begeistern kann und was ihn antreibt, den Beruf heute noch auszuüben, sehen Sie im Video.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von YouTube anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Google Ireland Limited Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Was macht eigentlich ein Schäfer? Zu Besuch bei Sebastian Kühnlein in Klingsmoos Video: Anna Mohl, Tabea Kingdom

Lesen Sie dazu auch