Sturmböen im Süden Bayerns bergen Gefahren

Wolken, Regen, Sonne - die nächsten Tage wird das Wetter es durchwachsen. Die Temperaturen klettern auf bis zu 14 Grad nach oben.

Am Montag gibt es eine amtliche Warnung vor Sturmböen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) im Süden Bayerns bis etwa 14 Uhr. Es treten oberhalb von 1500 Metern Sturmböen mit Geschwindigkeiten um 70 Stundenkilometer aus südlicher Richtung auf. Mögliche Gefahren sind herabstürzende Äste sowie umherfliegende Gegenstände. Betroffen sind folgende Landkreise:

Oberallgäu

Ostallgäu

Garmisch-Partenkirchen

Bad Tölz-Wolfratshausen

Miesbach

Rosenheim

Traunstein

Berchtesgadener Land

Ansonsten ist es stark bewölkt, von Unterfranken bis Schwaben kann es laut dem DWD teilweise etwas regnen. Im Osten scheint öfter die Sonne. Es hat maximal acht bis 13 Grad. Schwacher Wind kommt aus nordöstlichen bis östlichen Richtungen. In den Alpen herrscht Föhn. In der Nacht zum Dienstag ist es wechselnd bis stark bewölkt, besonders in den westlichen Regionen kann es örtlich zu Regen kommen. Die Frühwerte liegen zwischen 5 und 0 Grad.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Wetter am Dienstag: Die längsten Sonnenanteile hat Niederbayern

Am Dienstag ist es bewölkt, die längsten Sonnenanteile hat Niederbayern. Die Höchstwerte liegen bei sieben bis zwölf Grad. Es herrscht schwacher bis mäßiger Nordostwind. In der Nacht zum Mittwoch werden viele Wolken erwartet, es kann auch regnen. Die Tiefstwerte liegen bei fünf bis null Grad.

Am Mittwoch ist es stark bewölkt, gelegentlich kommt es zu leichtem Regen. Die Temperaturen liegen bei maximal sechs bis elf Grad. Schwacher bis mäßiger Wind aus nördlichen Richtungen. In der Nacht zum Donnerstag ist es weiterhin bewölkt und es kann vereinzelt zu ein paar Tropfen kommen. Die Temperaturen liegen bei vier bis minus ein Grad.

Die Sonne scheint am Donnerstag länger

Am Donnerstag ist es nach Auflösung hochnebelartiger Bewölkung länger sonnig. Höchstwerte von 9 bis 14 Grad werden erreicht. In der Nacht zum Freitag wird es teils klar, teils herrscht aber auch Hochnebel. Die Tiefstwerte liegen bei fünf bis null Grad.