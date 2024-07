Wetterdienst erwartet auch heute Gewitter in Bayern: Welche Regionen sind betroffen?

Nach den Unwettern am Freitag und den kühleren Temperaturen am Wochenende wird es in dieser Woche in Bayern wieder sommerlich warm und oft sonnig. Doch mit der Temperatur steigt erneut das Gewitterrisiko. Auch am Dienstag rechnet der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit Unwettern.

Wetterdienst erwartet am Dienstag wieder Gewitter in Bayern

Der Morgen hat in Bayern mit Regen und vor allem in Alpennähe mit Gewittern begonnen. Im Laufe des Tages erwartet der DWD südlich der Donau, im Bereich der Fränkischen Alb und am Bayerwald einzelne Gewitter mit lokalem Starkregen, kleinem Hagel und Windböen. Das größte Gewitterrisiko besteht am Abend an den Alpen und im südlichen Vorland. Richtung Unterfranken bleibt es trocken und sonnig. Die Temperatur steigt auf 23 bis 27 Grad.

Wetter in Bayern: Viel Sonne und immer wieder Gewitter in dieser Woche

Die letzten Schauer und Gewitter an den Alpen klingen in der Nacht zum Mittwoch ab. Tagsüber wird es teils sonnig, teils bewölkt. An den Alpen und im Bayerwald schließt der DWD vereinzelte Schauer und Gewitter nicht aus. Sonst bleibt es meist trocken. Die Temperatur ist dabei mit maximal 23 bis 27 Grad ähnlich wie am Dienstag.

Am Donnerstag wird es mit Höchstwerten zwischen 27 Grad im Allgäu und 31 Grad an Main und Donau wärmer. Dabei scheint meist die Sonne. In der zweiten Tageshälfte steigt jedoch das Gewitterrisiko in Alpennähe und im Bayerwald wieder an.

Auch am Freitag wird es größtenteils sonnig. Nur über dem Bergland bilden sich teils größere Quellwolken. Mit bis zu 33 Grad bleibt es heiß.

Süden Europas leidet unter Hitzewelle

Während in Deutschland für den Sommer übliche Temperaturen herrschen, leiden andere Länder aktuell unter einer Hitzewelle. In Griechenland wurden in den vergangenen Tagen bis zu 43 Grad gemessen. Die hohen Temperaturen haben etwas in Patras die Gleise der Vorstadtbahn verformt und die Waldbrandgefahr steigt. Auch in Albanien, Serbien, Bulgarien, Nordmazedonien und im Kosovo kämpfen Feuerwehrleute gegen Brände. Italien erwartet in dieser Woche bis zu 43 Grad.