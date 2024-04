Schnee im April: Darf man trotzdem mit Sommerreifen fahren?

Viele Autofahrer haben bereits die Sommerreifen aufgezogen. Aber nun ist es wieder kalt – und mancherorts in Bayern könnte es Schnee geben. Wie die Polizei damit umgeht.

Nach einem warmen und sonnigen April-Wochenende schwingt das Wetter in der Region in den kommenden Tagen wieder in die gänzlich andere Richtung: Die Schneefallgrenze sinkt auf 600 Meter, am Mittwoch soll es kalt und schneeregnerisch werden.

Viele Autofahrer sehen sich dadurch vor ein Problem gestellt. Denn einige haben bereits ihre Winterreifen eingelagert und die Sommerreifen an ihrem Wagen aufgezogen. Aber gilt bei Schnee nicht eine Winterreifen-Pflicht in Deutschland?

Schnee in Bayern angekündigt: Darf ich mit Sommerreifen fahren?

Das ist so nicht ganz richtig, wie auch Holger Stabik, Sprecher des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West, bestätigt. "Die Winterreifenpflicht greift nur bei winterlichen Straßenbedingungen." Heißt, nur wenn Schnee und Glätte auf der Fahrbahn vorzufinden seien. Schneit es, doch der Schnee bleibt nicht auf der Straße liegen, dürfe aus gesetzlicher Sicht auch auf Sommerreifen gefahren werden.

Was die Sicherheit betrifft, kann auch ein Sommerreifen im Winter auf trockener Fahrbahn gut funktionieren, sagt Thomas Schwarz vom ADAC Südbayern gegenüber unserer Redaktion. Allerdings könne man im Winter auch bei wärmeren Temperaturen nie wissen, wie sich das Wetter entwickelt. Die Faustregel "von O bis O" - also von Oktober bis Ostern - dürfe vor allem in höher gelegenen Regionen wie dem Allgäu nicht zu wörtlich genommen werden. Dort kann es - wie am Dienstagmorgen zu sehen war - auch im Frühling noch schneien. Auch am Mittwoch ist im Allgäu mit Schnee zu rechnen.

Schnee im Allgäu: Polizei rechnet nicht mit großem Verkehrs-Chaos am Mittwoch

Die Polizei rechne laut Stabik auch am Mittwoch mit einer ähnlich entspannten Lage auf den Straßen im Allgäu wie bereits am Dienstagmorgen. "Bei steigenden Temperaturen im Tagesverlauf ist nicht damit zu rechnen, dass der Schnee auf der Fahrbahn liegen bleibt", sagt Stabik. Sollte dem wider Erwarten doch so sein, müssten Autofahrer, die bereits auf Sommerreifen gewechselt haben, ihr Auto stehen lassen.

Denn sonst können auch Strafen drohen:

Mindestens 60 Euro und ein Punkt in Flensburg bei einer normalen Kontrolle

bei einer normalen Kontrolle 80 Euro und ein Punkt in Flensburg wenn eine Verkehrsbehinderung vorliegt

wenn eine Verkehrsbehinderung vorliegt 100 Euro und ein Punkt in Flensburg bei einer zusätzlichen Gefährdung des Straßenverkehrs

Keine Sorgen muss man sich machen, wenn das Auto bei winterlichen Bedingungen nur am Straßenrand geparkt ist. Dann sind auch Sommerreifen erlaubt. (AZ)