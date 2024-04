Wetter-Chaos in Bayern: Auf Sommer-Wochenende folgen Sturm und Schnee

Nachdem sich das vergangene Wochenende in Bayern schon nach Sommer angefühlt hat, kehrt in dieser Woche der Winter zurück. Der Deutsche Wetterdienst erwartet Sturm, Gewitter und Schnee.

Nach einem erneut sommerlichen Wochenende in Bayern steht und das nächste Wetterextrem vor der Tür. Es wird wieder deutlich kälter, ab kommender Nacht kann es in höheren Lagen sogar schneien. Zuvor warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) vor Sturmböen.

Wetter heute: Sturmwarnung für Bayern

Die neue Woche hat mit vielen Wolken begonnen. Im Zentrum und Süden Bayerns erwartet der DWD am Montag wiederholt Schauer, südlich der Donau auch einzelne Gewitter. Gegen Abend kommt von Hessen her weiterer Regen auf Bayern zu. Bereits am Nachmittag ist es windig, am Abend und in der Nacht sind stürmische Böen mit bis zu 70 km/h möglich, in freien Lagen und im Bergland sogar bis zu 90 km/h. Dabei steigt die Temperatur an den nördlichen Mittelgebirgen auf 13 und im Chiemgau auf knapp 20 Grad.

Schnee in Bayern ab kommender Nacht

In der Nacht auf Dienstag sinkt die Schneefallgrenze auf 600 bis 800 Meter, an den Alpen auf 800 bis 1000 Meter. Dabei kann es durch den Schneematsch stellenweise glatt werden. Tagsüber ziehen Schauer über Bayern, im Bergland bringen diese teilweise weiter Schnee mit sich. Vereinzelt sind auch Gewitter möglich. Im Norden Bayern bleibt es den ganzen Tag über bewölkt, im Rest des Freistaats erwartet der DWD längere sonnige Phasen. Dabei bleibt es aber stürmisch. Am Fichtelgebirge steigt die Temperatur nur auf 6 Grad, an der Donau kann es 13 Grad warm werden.

Auch in der Nacht auf Mittwoch breiten sich wieder Schauer aus. Die Schneefallgrenze liegt bei 700 Metern. Tagsüber ist es stark bewölkt. Gebietsweise werden Schauer und einzelne Gewitter erwartet, in den Bergen teilweise Schnee. Die Höchstwerte liegen bei 6 bis 11 Grad.

Wetter in Bayern: Sturm, Gewitter und Schnee in dieser Woche

In der Nacht auf Donnerstag kann es bei bis zu minus 2 Grad zum Teil bis ins höhere Flachland schneien. Im Laufe des Tages rechnet der DWD zudem mit Schauern und Gewittern mit Graupel. Dabei wird es mit 7 bis 11 Grad ähnlich kühl wie am Mittwoch.

Auch in der Nacht auf Freitag sind Schnee und Glätte möglich. Die Temperatur sinkt auf bis zu minus 3 Grad. Tagsüber bleibt es mit vielen Wolken, Regen und Gewittern ähnlich ungemütlich. Die Höchstwerte liegen zwischen 9 und 13 Grad.