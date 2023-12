Großbrand in Wiedergeltingen: Ein Verletzter und 750.000 Euro Schaden

In Wiedergeltingen im Unterallgäu brennt eine Halle nahezu vollständig aus. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort.

Am Freitagmorgen hat in Wiedergeltingen im Unterallgäu die Garagenhalle eines Betriebs in Wiedergeltingen gebrannt. Dabei wurde nach Angaben der Polizei ein Mitarbeiter leicht verletzt. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen der Polizei auf etwa 750.000 Euro.

In dem Gebäude waren mehrere Fahrzeuge, darunter auch Winterdienstfahrzeuge untergestellt. Eine Passantin hatte das Feuer bei einem Spaziergang entdeckt und die Mitarbeiter der Firma alarmiert, die sich bereits im Büro des Anwesens befanden. Die Angestellten versuchten noch, Fahrzeuge aus der Garage zu fahren, mussten jedoch aufgrund des sich stark ausbreitenden Feuers die Löschversuche bald aufgeben.

17 Bilder In Bildern: So lief der Großeinsatz beim Feuer in Wiedergeltingen Foto: Thomas Pöppel

Der Brand griff nach Angaben der Polizei auf das gesamte Gebäude über und zerstörte eine angrenzende Werkstatt sowie ein angebautes unbewohntes Wohnhaus. Bei dem Brand wurde ein Mitarbeiter leicht verletzt.

Über 140 Rettungskräfte waren bei dem Brand in Wiedergeltingen im Einsatz

Die Feuerwehren Bad Wörishofen, Buchloe, Türkheim, Amberg, Mindelheim, Wiedergeltingen, Lindenberg, Dillishausen und Weinhausen sowie das THW Kaufbeuren, drei Rettungswagen und ein Notarzt waren mit über 140 Helfern vor Ort. "Der Sachschaden wird auf mindestens 750.000 Euro geschätzt", teilte ein Polizeisprecher mit.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, können die dpa-digital services GmbH und die Bitmovin GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung In Wiedergeltingen im Unterallgäu brennt eine Halle nahezu vollständig aus. Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot vor Ort. Video: Thomas Pöppel

Die ersten Ermittlungen führte die Polizeiinspektion Bad Wörishofen, diese übernahm noch vor Ort durch das für Branddelikte zuständige Fachkommissariat Kripo Memmingen. Die ersten Ermittlungen deuten auf einen technischen Defekt an einem Traktor hin, der in der Garage stand. (mz)