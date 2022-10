Wie wird die Besucherzahl auf der Wiesn ermittelt?

5,7 Millionen Besucher waren auf der Wiesn 2022. Doch woher kommt diese Zahl eigentlich? Hier erfahren Sie, wie die Besucherzahlen auf dem Oktoberfest ermittelt werden.

Viele Wiesn-Wirte haben sich vom Oktoberfest 2022 wahrscheinlich mehr erhofft. Bei viel Regen und Kälte kamen in diesem Jahr etwa eine halbe Million Besucher weniger als zur letzten Wiesn vor der Pandemie im Jahr 2019. Damals waren es 6,3 Millionen, in diesem Jahr "nur" etwa 5,7 Millionen. Der Festleiter Clemens Baumgärtner ( CSU) sprach vom schlechtesten Wiesn-Wetter seit 20 Jahren. Das sei in diesem Jahr das Haupthindernis gewesen. Corona, Geldsorgen oder den Krieg in der Ukraine sah er nicht als vordringliche Gründe für den Besucherrückgang.

Sieht man die Besucherzahlen, fragen sich viele womöglich, wie diese überhaupt entstehen. Schließlich werden keine Tickets verkauft und die Besucher beim Einlass auch nicht gezählt. Stattdessen ist die Erfassung eine komplizierte Rechenaufgabe. In diese fließen unter anderem Schätzwerte von erfahrenen Wiesn-Experten ein, dazu Platzzahlen in den Zelten und Erkenntnisse aus Luftbildaufnahmen.

So werden Besucherzahlen auf der Wiesn ermittelt

Die so ermittelten Besucherzahlen treffen tatsächlich sehr genau zu. Das bestätigte eine einmalige Besuchererfassung per Radar im Jahr 1997. Ein damaliger Wirt vom Cannstatter Wasen in Stuttgart hatte die Zählung damals veranlasst. Walter Weitmann hatte die Wiesn-Zahlen als zu hoch angezweifelt. Die Radar-Erfassung ergab jedoch: Die Schätzzahlen der Wiesn-Festleitung waren eher zu niedrig.

Wovon hängt Besucherzahl auf dem Oktoberfest ab?

Die Besucherzahl auf dem Oktoberfest hängt insbesondere vom Wetter und vom Wochentag ab. Bei einfacher Belegung der Zelte geht die Festleitung unter der Woche von gut 200.000 Besuchern am Tag aus – etwas mehr als die Hälfte in den Zelten und die übrigen auf den Wiesn-Straßen. Deren Zahl wurde über gerasterte Luftbildaufnahmen der Theresienwiese ermittelt. Anschließend wurden die Menschen gezählt, die sich in einem Rasterfeld aufhielten. Je nach Dichte des Besucherstromes und der Belegung der Zelte wendet das Wirtschaftsreferat zur Ermittlung der täglichen Besucherzahl einen Belegungsfaktor von eins bis drei an. Dieser Faktor wird geschätzt und beruht auf der Erfahrung der Experten.

Um die Schätzwerte zu überprüfen, werden weitere Parameter einbezogen, etwa die Menge des konsumierten Bieres. Auch der Verbrauch von Strom, Gas und Wasser fließt ein. Geht es um den Anteil der ausländischen Besucher, gilt der Geschäftsverlauf an den Souvenirständen als Indikator.

Besucherzahlen auf der Wiesn

Bei letzten Wiesn vor der Pandemie im Jahr 2019 zählte die Festleitung nach dem Verfahren 6,3 Millionen Gäste. 1985 kamen die mit 7,1 Millionen die meisten Besucher zur Wiesn. 2016 ließen schlechtes Wetter und Terrorangst die Zahl auf 5,6 Millionen sinken. (mit dpa)

