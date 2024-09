Wiesn-Wetter schwächelt: So sieht die Prognose für das Wochenende in München aus

Kaiserwetter zum Auftakt am ersten Wiesnwochenende. Doch danach wurde es durchwachsener und wolkiger über München. Die Temperatur blieb aber nach wie vor mild. Doch nun soll es feucht werden. „So gut wie heute wird es so schnell nicht mehr“, sagte bereits am Sonntag der DWD-Wetterberater Martin Schwienbacher. Das sei „nicht optimal“ für die Veranstalter. „Aber sie haben ja bei der Eröffnung Glück gehabt.“

Nach um die 23 Grad am Eröffnungswochenende sank die Temperatur unter der Woche unter die 20-Grad-Marke. Am Freitag wird es immerhin noch bis zu 18 Grad warm, auch wenn die Gäste sich am Abend wohl mit Regen abfinden müssen. Am Wochenende soll es größtenteils trocken bleiben, bei Höchstwerten von 12 Grad am Samstag und 13 Grad am Sonntag.

So wird das Wetter in München kommende Woche

Zum Wochenstart bleibt das Wetter klar unter der 20-Grad-Marke, dafür soll es zunächst weniger regnen und die Sonne sich ab und zu zeigen. (mit dpa)