Unions Schäfer setzt sich Ziel: Gegen Bayern gewinnen

Schon einmal konnte Unions Schäfer Nationalmannschaftstorhüter Neuer überwinden. Für das Wiedersehen am Samstag hat der Ungar aber andere Pläne.

Andras Schäfer von Union Berlin will im Endspurt der Fußball-Bundesliga für eine Überraschung im Abstiegskampf sorgen. "In den letzten fünf Wochen haben wir gegen Dortmund und Leverkusen sowie auswärts in Frankfurt und Augsburg gespielt. Da kannst du nicht in jeder Partie punkten", sagte der 25 Jahre alte Mittelfeldspieler in einer Medienrunde am Dienstag, "ich bin überzeugt, dass wir dieses Mal etwas holen." Am Samstag empfangen die Köpenicker den am letzten Sonntag entthronten Rekordmeister Bayern München im Stadion An der Alten Försterei (18.30 Uhr/Sky).

Dabei wissen Schäfer und die Mannschaft um ihre Lage nach nur einem Sieg aus den letzten sieben Ligaspielen bei einem weiteren Remis und fünf Niederlagen und nur noch drei Zählern Vorsprung auf den Relegationsplatz. "Wir sind in einer schwierigen Situation. Die Stimmung in der Kabine ist nicht wie im letzten Jahr, als es um die Champions League ging", sagte der ungarische Nationalspieler, "aber sie ist nicht schlecht. Wir sind sehr stabil in der Kabine und immer noch zusammen."

Was fehlt sei ein Torjäger, den Union in den vergangenen Spielzeiten in Taiwo Awoniyi und Sheraldo Becker besaß. So haben die Berliner in den bisherigen 29 Spielen erst 25 Treffer bejubeln können. Nur der 1. FC Köln mit 23 Toren durfte seltener feiern.

Dabei könnte gegen die Bayern wieder die Stunde von Schäfer schlagen. Der Mittelfeldspieler, der unter dem am Dienstag beim Training aufgrund einer Erkrankung fehlenden Trainer Nenad Bjelica offensiver aufgestellt ist, hat Bayern-Torhüter Manuel Neuer schon einmal bei der Europameisterschaft 2021 im letzten Gruppenspiel in München beim 2:2 überwunden. "Es ist nicht so leicht, zweimal gegen Neuer zu treffen", sagte Schäfer, "aber das ist nicht mein Ziel. Mein Ziel ist es, gegen Bayern zu gewinnen."

(dpa)