Das Corona-Update vom 1. Dezember

Es sieht sehr danach aus, dass sie nun doch kommt: Die allgemeine Corona-Impfpflicht. Vor einigen Monaten hatten Politikerinnen und Politiker diese noch größtenteils ausgeschlossen. Doch jetzt überrollt die vierte Welle das Land und die Impfquote ist weiterhin viel zu niedrig. Deshalb will Bald-Kanzler Olaf Scholz jetzt im Bundestag darüber abstimmen lassen.

Eine mögliche Impfpflicht wirft aber viele Fragen auf. Markus Bär und Stefan Lange erklären, wie die Pflicht umgesetzt werden könnte und warum sich schon jetzt Widerstand gegen die Pläne des baldigen Kanzlers formiert.

Ohne Impfpflicht wird sich die Krise jetzt kaum beenden lassen, schreibt Margit Hufnagel in ihrem Kommentar. Doch dass die Politik nun diesen Schritt gehen will, ist der Beweis ihres eigenen Versagens.

Eine Impfpflicht kann helfen, künftige Wellen zu vermeiden - um die aktuelle vierte Welle zu brechen, kann sie aber nicht schnell genug wirken. Beim Corona-Gipfel am morgigen Donnerstag will die SPD daher diese anderen Maßnahmen durchsetzen.

Vor der allgemeinen Impfpflicht könnte die Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen kommen, also etwa für Pflegerinnen und Pfleger. Die Träger der Altenpflege in Augsburg hoffen auf mehr Impfungen - allerdings auf freiwilliger Basis .

Das eigentliche Ziel aller Maßnahmen ist ja, die Überlastung der Intensivstationen und die drohende Triage zu verhindern. Doch die Lage in den Kliniken wird jeden Tag düsterer. Der Zwang zur Triage durch politisches Versagen wäre ein Verbrechen, schreibt Michael Pohl in seinem Kommentar.

Die Zahlen: Bislang wurden in Deutschland nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 5.903.999 Fälle verzeichnet, das sind 67.186 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 1.138.713 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 12.409 mehr als am Vortag.

Die Krankenhausampel steht in Bayern auf Rot. Aktuell liegen 1082 Corona-Patientinnen und -Patienten auf der Intensivstation. Ab 450 springt die Ampel auf Gelb, bei 600 auf Rot.

In Deutschland wurden inzwischen 123.348.281 Impfungen verabreicht. 59.407.188 Menschen wurden mindestens einmal geimpft, das ergibt eine Impfquote von 71,4 Prozent. Vollständig geimpft wurden 57.024.545 Menschen, das ergibt eine Impfquote von 68,6 Prozent.

