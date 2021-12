Augsburg

06:00 Uhr

Altenpflege in Augsburg: Arbeitgeber hoffen auf mehr Impfbereitschaft

Plus Von einem Zwang zur Immunisierung halten die Träger von Seniorenheimen nichts. Warum sie auch einer Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen skeptisch gegenüberstehen.

Von Andrea Baumann

Mit über 60 Jahren zählt sie selbst zur Risikogruppe, noch dazu arbeitet sie als examinierte Altenpflegerin in einem Seniorenheim - und damit mit besonders gefährdeten Menschen. Dennoch ist die Frau, die anonym bleiben will, bis heute nicht gegen das Coronavirus geimpft. "Ich bin keine Impfgegnerin, traue aber dem mRNA-Impfstoff nicht", sagt sie. Sie wolle noch so lange mit dem Piks warten, bis in Deutschland ein sogenannter Totimpfstoff zugelassen werde.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen