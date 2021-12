Omikron-Variante: Augsburger erlebt Strapazen bei Südafrika-Rückkehr

Plus Wegen der Corona-Variante Omikron musste Andreas Kobitz um seine Rückkehr von Südafrika nach Augsburg bangen. Sie gelang - jedoch nicht ohne neue Turbulenzen.

Andreas Kobitz hat es geschafft, er ist zu Hause. Eine Selbstverständlichkeit ist das nicht. Der Augsburger verbrachte zuletzt drei Wochen in Südafrika. Die Rundreise von Johannesburg bis nach Kapstadt sei großartig gewesen, sagt er. Doch kurz vor dem geplanten Rückflug am Sonntag überschlugen sich die Ereignisse: Wegen der neuen, möglicherweise gefährlicheren Corona-Variante Omikron wurde Südafrika kurzerhand zum Virusvariantengebiet erklärt, Kobitz und seine Verlobte mussten wie etliche deutsche Touristinnen und Touristen um ihre Heimkehr bangen. Sie gelang zwar; von weiteren Strapazen blieben die beiden Augsburger aber nicht verschont.