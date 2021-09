Das Corona-Update vom 11. September

Jeden Tag laufen einige Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig ist – mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Am kommenden Dienstag geht es für Schülerinnen und Schüler in Bayern zurück in die Klassenzimmer. Der Grundsatz der Schulpolitik lautet: Trotz Pandemie soll weitestgehend Normalität einkehren. Damit so lange wie möglich Präsenzunterricht stattfinden kann, wird in Augsburg bis spätestens 20. September an Grundschulen sowie an der Grundschulstufe der Förderzentren die PCR-Pooltestung eingeführt.

Hinter der geplanten "Lolli-Testung" steht eine große logistische Herausforderung. Wie die Planungen fürs neue Schuljahr in Augsburg bisher laufen, hat meine Kollegin Miriam Zissler recherchiert. Ihr Fazit dazu können Sie hier lesen: Augsburgs Schulen kommen aus dem Corona-Modus nicht heraus.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages:

Ärztepräsident ist gegen stärkere Einschränkungen für Ungeimpfte. "Noch mehr Druck auf Nicht-Geimpfte auszuüben, wäre zum jetzigen Zeitpunkt nicht angemessen", erklärte Klaus Reinhardt . Der Präsident der Bundesärztekammer lehnte Überlegungen ab, dass Ungeimpfte bald keinen Anspruch auf Entschädigung bei Verdienstausfällen wegen angeordneter Quarantäne mehr haben sollen. Mehr dazu in unserem Corona-Blog.



"Noch mehr Druck auf Nicht-Geimpfte auszuüben, wäre zum jetzigen Zeitpunkt nicht angemessen", erklärte . Der Präsident der lehnte Überlegungen ab, dass Ungeimpfte bald keinen Anspruch auf Entschädigung bei Verdienstausfällen wegen angeordneter Quarantäne mehr haben sollen. Mehr dazu in unserem Corona-Blog. Alt-Bundespräsident Joachim Gauck nennt Impfgegner "Bekloppte". Bei einer Tagung für Lehrer erklärte Gauck , wer die Corona-Impfung für schädlich halte, schaffe nicht für sich selbst, sondern für das Umfeld Probleme. Wörtlich sagte er: "Dann ist ja auch schrecklich, dass wir in einem Land leben, in dem nicht nur Bildungswillige leben, sondern auch hinreichende Zahlen von Bekloppten. Also Entschuldigung: Das darf ich mal so locker formulieren, ich bin ja jetzt Rentner und muss nicht mehr auf jedes Wort achten." Mehr dazu hier.



Bei einer Tagung für Lehrer erklärte , wer die Corona-Impfung für schädlich halte, schaffe nicht für sich selbst, sondern für das Umfeld Probleme. Wörtlich sagte er: "Dann ist ja auch schrecklich, dass wir in einem Land leben, in dem nicht nur Bildungswillige leben, sondern auch hinreichende Zahlen von Bekloppten. Also Entschuldigung: Das darf ich mal so locker formulieren, ich bin ja jetzt Rentner und muss nicht mehr auf jedes Wort achten." Mehr dazu hier. Wahlkampf in Corona-Zeiten: Kanzlerkandidat Armin Laschet war am Samstag auf dem CSU-Parteitag zu Gast, der wegen der Pandemie unter Schutzvorkehrungen stattfand. Mehr zu seinem Auftritt, lesen Sie hier.

Die Zahlen: Bislang wurden in Deutschland nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) 4.070.295 Fälle verzeichnet, das sind 11.214 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 695.612 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 1931 mehr als am Vortag. (Stand: 11. September)

Die Krankenhausampel steht in Bayern Momentan auf grün. Im Freistaat werden 323 hospitalisierte Fälle gemeldet. Damit die Ampel auf gelb springt, müssten es 1200 Fälle sein. 230 Corona-Patientinnen und Patienten liegen aktuell auf der Intensivstation. Damit die Ampel auf rot springt, müssten es 600 sein. (Stand: 11. September)

In Deutschland wurden inzwischen 103.814.560 Millionen Impfungen verabreicht. 55.144.235 Menschen wurden mindestens einmal geimpft, das ergibt eine Impfquote von 66,3 Prozent. Vollständig geimpft wurden 51.465.242 Menschen, das ergibt eine Impfquote von 61,9 Prozent. (Stand: 10. September)

Mit unseren interaktiven Karten und Grafiken geben wir Ihnen einen Überblick:

Über alle Entwicklungen informieren wir Sie auch immer in unserem Live-Blog.

